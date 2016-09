Vereadora que teve apenas um voto é empossada: “sem promessas”

Aline de Oliveira Zolin (PSD) teve apenas um voto nas eleições de 2012. Posse do cargo foi realizada nesta segunda-feira (5), na Câmara Municipal

Durante a sessão ordinária desta segunda-feira (5), Aline de Oliveira Zolin (PSD) tomou posse do cargo de vereadora na Câmara Municipal de Dracena. Ela foi convocada após o titular Rodrigo Castilho, que foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por infidelidade partidária, no dia 15 de agosto, por ter saído do PSD e se filiado ao PSDB fora do prazo legal, ter deixado o cargo.