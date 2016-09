Vaqueiro é preso suspeito de estuprar e engravidar enteada de 13 anos

By :

Segundo polícia, ele confessou o crime; garota está no 5º mês de gestação. Menina contou sobre o abusos para conselheira tutelar

Um vaqueiro, de 31 anos, foi preso suspeito de estuprar e engravidar e enteada, de 13, em Luziânia, cidade goiana do Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, o crime foi descoberto depois que a adolescente descobriu a gestação – de cerca de 5 meses – em um hospital e contou dos abusos para uma conselheira tutelar, que acionou a corporação.

O suspeito foi preso na quarta-feira (31), na fazenda onde trabalhava e morava com a vítima a esposa, mãe dela. De acordo com o delegado Eduardo Gomes, que participou da ação, o homem confessou o crime.

“Ele admitiu os atos, mas disse que era consensual e acreditava não estar fazendo nada de errado”, afirmou.

A família é natural do Piauí. Conforme as investigações, o crime era cometido há pelo menos um ano. A mãe da menina alegou que não tinha conhecimento dos abusos. A garota agora está sob os cuidados do Conselho Tutelar.

O vaqueiro deve ser indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. Se condenado, pode pegar uma pena que varia entre 8 e 15 anos.

Fonte; G1