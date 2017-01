Temer define retrato oficial como presidente da República

Publicitário do PMDB afirmou que fotografia foi feita com base em pedidos do presidente para transmitir ‘calma e estabilidade para enfrentar as crises política e econômica do país’

Cinco meses após assumir definitivamente o comando do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer definiu seu retrato oficial com a faixa presidencial. Tradição entre os presidentes da República, a fotografia é distribuída às repartições públicas federais.

A imagem foi feita pelo fotógrafo Orlando Brito no final de dezembro no Palácio do Jaburu, residência oficial da Vice-Presidência, onde Temer ainda mora.

O retrato de Temer traz, em destaque, símbolos da República, como a bandeira nacional exibindo as palavras ordem e progresso, que foram adotadas como slogan da gestão do peemedebista. Além disso, ele manteve a tradição e posou com a faixa verde e amarela com o brasão da República.

Segundo o publicitário do PMDB Elsinho Mouco, a concepção da fotografia tem como base pedidos de Temer para transmitir calma e estabilidade para enfrentar as crises política e econômica do país. Mouco contou que, antes de produzirem a imagem, ele analisou as fotografias dos últimos 10 presidentes da República.

“Fizemos com base no briefing do presidente, que queria um foto serena, passando confiança para o desafio do momento. Estudamos os retratos dos últimos 10 presidentes. Cada um fala muito sobre o perfil de cada um. Temer queria uma coisa mais Fernando Henrique Cardoso, que posou com livros atrás dele”, ponderou Mouco.

O publicitário do partido de Temer argumentou ainda que a foto oficial não foi tirada para “reforçar o culto à personalidade, mas para mostrar um compromisso com a ordem e o progresso”.

Em entrevista ao jornal ‘O Globo’ em setembro do ano passado, Temer chegou a dizer que ver sua foto pendurada o fazia sentir que já tinha morrido, além de ser um “exagero” e um “culto à personalidade”.