Suspeito de pedofilia é preso após mãe se passar por adolescente

Menor mostrou à mãe as conversas de cunho sexual com o homem. No celular do investigado a polícia encontrou material pornográfico, em GO

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de pedofilia, em Senador Canedo, depois que a mãe de um adolescente começou a conversar com ele, se passando pelo menor. No celular do investigado a polícia encontrou material pornográfico e conversas dele com o garoto.

A polícia chegou até o suspeito após a mãe ir até a delegacia denunciar o crime. “A mulher disse que o filho, depois de achar estranho as conversas que estava tendo com o homem em uma rede social, a procurou para falar sobre o caso. O homem fazia insinuações de cunho sexual, enviava fotos de sexo envolvendo menores”, disse o delegado Matheus Gomes Mendonça Noleto.

Depois que o filho relatou as conversas, a mãe começou a se passar pelo adolescente. “Ela assumiu a conversa e passou a extrair informações do indivíduo. Depois ela nos procurou e continuamos a investigação até conseguir prender o suspeito”, completou o delegado.

No celular do suspeito a polícia encontrou um vídeo de sexo envolvendo um adolescente. Segundo as investigações, o homem não aparece nas imagens e, provavelmente, o material deve ter sido recebido em uma rede social e ele usava para repassar a crianças e adolescentes.

Ele vai responder por envio e também armazenamento de material envolvendo sexo com menores de idade. Se condenado, pode ficar preso por até 8 anos.

Fonte: G1