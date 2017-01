Sub-Secretaria Regional de Educação de Piranhas está entre extintas pelo Estado

Governo de Goiás reduziu o número de SRE de 41 para 15. Unidade de Piranhas vai para regional de Iporá

A Sub-Secretaria Regional de Educação (SRE) de Piranhas foi extinta junto com outras 25 sub-secretarias de Goiás, como já aconteceu nas Secretarias da Fazenda, da Segurança e da Saúde.

A medida faz parte do Pacote de Austeridade Pelo Crescimento do Estado de Goiás apresentado pelo Governo e aprovado pela Assembleia Legislativa no fim do ano passado. Com a mudança o município de Piranhas fará parte da sub-secretaria de Iporá.

Dois decretos publicados no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (03/01), em Suplemento à edição do dia 30 de dezembro de 2016, anunciaram as medidas de redução dos gastos com pessoal no Poder Executivo. As medidas têm como objetivo efetivar a redução de 1.335 cargos.

O Decreto número 8.860 exonera o pessoal que especifica e o Decreto número 8.861 estabelece medidas complementares de redução de despesas de servidores temporários, horas extras e gastos complementares em vários órgãos da administração pública estadual. A redução do número de sub-secretarias de 41 para 15 faz parte do Decreto 8.861.