Sistema para locação de bicicletas públicas é inaugurado em Goiânia

Ao todo, são 15 estações com 10 bicicletas cada; veja onde e como alugar. Ideia incentivar uso de meios alternativos; preços vão de R$ 4 a R$ 70

A Prefeitura de Goiânia inaugurou nesta terça-feira (20) o sistema que disponibiliza bicicletas públicas compartilhadas para a população. Para usar serviço, é preciso baixar um aplicativo no smartphone e ter um cartão de crédito. Ao todo, são 15 estações espalhadas pela cidade com 10 bicicletas cada.

A intenção é incentivar o maior uso de meios alternativos de transporte para diminuir os grandes congestionamentos na capital.

Existem quatro tipos de pagamento: diário, com valor de R$ 4; semanal, com preço de R$ 8; semanal, a um custo de R$ 35; e anual, pagando R$ 70. Com esses valores, a pessoa pode usar quantas bicicletas quiser por dia, respeitando o período de permanência de uma hora com cada uma. Se esse tempo for extrapolado, automaticamente é cobrado uma multa no cartão de crédito da pessoa.

Além das 15 estações já entregues, o contrato prevê a construção de outras 45. O projeto não teve custos para a administração municipal, pois os custos foram arcados por uma empresa selecionada via chamamento público.

Ciclistas testam

O designer gráfico Edson de Melo, que anda de bicicleta pela cidade constantemente, testou a novidade. Ele criticou a burocracia para ter acesso ao serviço.

“Um pouco demorado porque o telefone hoje tem o nono dígito e lá no sistema não entrou. Depois para validar precisou do nono dígito. Tem uma certa confusão com os números do cartão de crédito também”, diz.

Confira os endereços das estações que oferecem as bicicletas compartilhadas:

1. Paranaíba: Canteiro central da Avenida Goiás, próximo ao Mercado Aberto da Paranaíba, esquina com a Avenida Paranaíba

2. Bandeirante: Canteiro central da Avenida Goiás, em frente ao Monumento Bandeirante, esquina com a Avenida Anhanguera

3. Praça Universitária: Estacionamento no anel interno da Praça Universitária, próximo ao Museu da Pontifícia Universidade Católica de Goiás – esquina com a Avenida Universitária

4. Praça Cívica: Em frente ao Museu de Arte de Goiânia, esquina com a Avenida Universitária

5. Buritis: Alameda Buritis, em frente ao Bosque dos Buritis, esquina com a Rua Gercina Borges

6. Praça Tamandaré: Rua 07, oposto ao Banco Bradesco, esquina com a Avenida Assis Chateaubriand

7. Lago das Rosas: Avenida Assis Chateaubriand, no canteiro central, oposto ao Posto Ipiranga, esquina com a Rua T-07

8. Unimed: Rua T-07, na Praça Gilson Alves de Souza, esquina com a Rua T-01

9. Praça do Sol: Rua R-09, na Praça do Sol, oposto ao Cartório Índio Artiaga, esquina com a Rua João de Abreu

10. Bougainville: Rua 09, em frente ao Shopping Bougainville, esquina com a Rua 36

11. Marista: Rua 15, oposto ao Centro de Diagnóstico em Radiologia, esquina com a Rua T-55

12. Areião: Avenida Americano do Brasil, em frente ao Parque Areião, esquina com a Rua 135

13. Ricardo Paranhos: Canteiro central da Alameda Ricardo Paranhos, oposto ao Restaurante Paim Grill, esquina com a Rua 1128

14. Vaca Brava: Parque Vaca Brava, na Avenida T-03, oposto à Galeria Pátio do Lago, esquina com a Avenida T-10

15. T-63: Rotatória da S-01, embaixo do Viaduto João Alves de Queiroz, próximo ao Posto Ale, esquina com a T-63

