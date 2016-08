Servidor da Saneago investigado em ação da PF é achado morto em Goiás

Engenheiro civil de 53 anos foi localizado enforcado em árvore de parque. Contra ele, foram cumpridos mandados de busca e condução coercitiva

O supervisor de Qualidade da Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), Claudionor Francisco Guimarães, de 53 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (29), em Goiânia. O engenheiro civil era investigado na Operação Decantação, deflagrada pela Polícia Federal para apurar desvios de verbas no órgão na ordem de R$ 4,5 milhões.

A Polícia Civil apura o caso. Segundo o titular do 8º Distrito Policial, delegado Alessandro Tadeu Lopes, Claudionor foi encontrado enforcado em uma árvore, no Jardim Botânico, parque próximo à casa dele, na Vila Redenção.

“Um cunhado o encontrou. Ele afirmou que a vítima não havia sofrido nenhuma ameaça e estava atualmente com um quadro depressivo. Tudo indica que foi suicídio, mas preciso do laudo de local de crime e da necropsia para concluir a investigação”, disse o delegado.

Ainda de acordo com Lopes, Claudionor havia se separado recentemente e tinha duas filhas que não moravam com ele.

Em nota, a Saneago lamentou a morte e disse que está prestando toda assistência necessária aos familiares. A empresa afirmou que antes do atual cargo, o profissional também já foi coordenador de Projetos da Superintendência de Estudos e Projetos da Companhia.

Buscas e condução coercitiva

Claudionor foi alvo de dois mandados cumpridos durante a Operação Decantação, deflagrada pela PF na última quarta-feira (24): um de condução coercitiva e outro de busca e apreensão em sua residência.

No processo, para justificar os mandados contra ele e outros três servidores da Saneago, o juiz federal Eduardo Pereira da Silva estes funcionários “foram citados ou estão entre os interlocutores de ligações interceptadas”.

Além disso, também foram cumpridos 14 mandados de prisão temporária, sendo dois deles contra o presidente afastado da Saneago, José Taveira Rocha, e o diretor de Expansão da Saneago e presidente do PSDB em Goiás, Afrêni Gonçalves.

Eles foram soltos nesta madrugada após o prazo da detenção expirar. Também já deixaram o presídio o diretor de Gestão Corporativa da Saneago, Robson Salazar, e a empresária Nilvane Tomas de Sousa Costa, que obteve a liberdade na noite de quinta-feira (25).

A assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSP-GO) confirmou que os outros dez presos, que cumprem prisão preventiva, permanecem no Núcleo de Custódia.

Operação

Segundo as investigações, verbas federais desviadas da Saneago foram usadas para pagar campanhas políticas, propinas a servidores do órgão e até uma Organização Social (OS) na área da saúde. A fraude chegou R$ 4,5 milhões.

A Saneago teria contratado uma empresa de assessoria, que fazia licitações de forma a direcionar o resultado da seleção para que as vencedoras fossem as empresas participantes da fraude.

Em troca, as companhias repassavam dinheiro em forma de propina, pagamento de dívidas de campanhas, repasse para OS e até coquetéis feitos dentro do palácio do governo em nome do órgão.

O advogado do presidente regional do PSDB, Afrêni Gonçalves Leite, disse que o seu cliente está contribuindo com as investigações e que ele nega qualquer acusação de que tenha usado o cargo para obter vantagens para o partido.

O PSDB disse que confia na idoneidade de Afrêni e que tem contribuído com as investigações. O partido afirmou ainda que todas as doações de campanha do partido são legais e foram devidamente declaradas à Justiça Eleitoral, que aprovou a prestação de contas do partido.

A reportagem tenta contato com o advogado de José Taveira Rocha, na tarde desta segunda-feira (29), mas as ligações não foram atendidas até a publicação desta reportagem.

Já a Saneago destacou que o Conselho de Administração definiu, em reunião na manhã desta segunda-feira, que o novo presidente da companhia será José Carlos Siqueira. Ele já tomou posse do cargo.

Escutas telefônicas

Interceptações telefônicas feitas com autorização da Justiça durante a Operação Decantação, obtidas pela TV Anhanguera, mostram que dívidas de campanhas eleitorais foram pagas com verba da Saneago. O governador Marconi Perillo (PSDB) é citado em alguns diálogos.

Na sexta-feira (26), o governador afirmou que não está sendo acusado de nada e que não há “um centavo” que possa estabelecer “qualquer nexo” entre o Governo de Goiás, a campanha do PSDB e recursos Saneago.

Operação Decantação

Ao todo, foram cumpridos 120 mandados judiciais em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Formosa e Itumbiara, em Goiás, além de São Paulo e Florianópolis (SC). Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido na sede do diretório estadual do PSDB.

“A busca foi para ter provas que liguem o partido ao recebimento de dinheiro da Saneago para o pagamento de dívidas de campanhas políticas em 2014. O diretor regional do partido está vinculado à Saneago, é diretor de expansão do órgão”, disse o delegado responsável pelo caso, Rodrigo Teixeira.

Confira a lista dos investigados na Operação Decantação: Prisão temporária: – José Taveira Rocha – presidente da Saneago – já foi solto – Afrêni Gonçalves – diretor de Expansão da Saneago e presidente do PSDB em Goiás – já foi solto – Robson Salazar – diretor de Gestão Corporativa da Saneago – já foi solto – Nilvane Tomas de Sousa Costa – dono da Sanefer Construções e Empreendimentos – já foi solta Prisão preventiva: – Rivadávia Matos Azevedo – superintendente metropolitano da Saneago – Emanuel Peixoto – presidente da Comissão Permanente de Licitações da Saneago – José Raimundo Alves Gontijo – pregoeiro da Comissão Permanente de Licitações da Saneago – José Vicente da Silva – integrante da Comissão Permanente de Licitação da Saneago – Luiz Humberto Gonçalves – diretor comercial da Saneago. Já foi suplente de deputado, mas renunciou ao direito de mandato para seguir na função – Frederico Navarrete Lavers – presidente na Navarrete Engenharia – Gilberto de Oliveira – representante da Dim e Bel Engenharia – Rafael Ferreria Sá – Funcionário da Tecnobombas – Charles Humberto de Oliveira – sócio da HD Consultoria, empresa de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica – Carlos Eduardo Pereira da Costa – sócio da Sanefer Construções e Empreendimentos.

Fonte: G1