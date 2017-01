Secretaria de Saúde reforça vacinação contra febre amarela em Goiás

Serão distribuídas mais de 80 mil doses a partir desta segunda-feira (30). Dois casos suspeitos da doença são investigados pelo órgão

A vacinação contra a febre amarela vai ser reforçada a partir desta segunda-feira (30) em Goiás. Serão distribuídas mais de 80 mil doses em todo estado. Moradores de algumas cidades reclamam da falta do remédio nos postos, mas a Secretaria Estadual de Saúde (SES) diz que com essa remessa, o problema será resolvido. O órgão investiga dois casos suspeitos da doença.

“Hoje a Secretaria Estadual de Saúde já está distribuindo 81 mil doses para as regionais de saúde e, a partir de amanhã, elas já começam a distribuir para os municípios, regularizando em alguns locais onde houve essa interrupção”, disse a gerente de Vigilância Epidemiológica da (SES), Magna Carvalho.

Moradores de cidades como Rio Verde, Itumbiara, Luziânia, Aruanã e Trindade relataram que a vacina está em falta nos postos de saúde. Em Novo Gama, no leste de Goiás, as 20 unidades de saúde não estão vacinando contra febre amarela. Os atendentes orientam os pacientes a procurar a dose em outras cidades. “Sempre tem que contar com o Distrito Federal, nunca com o nosso município”, disse Elaine Cristina da Silva.

A SES acredita que o problema foi causado por uma procura maior nas unidades, inclusive de pessoas que não precisam. “Goiás tem uma boa cobertura, de 93% a 94%, então boa parte dessa procura nos postos é de pessoas que já estão vacinadas. Com isso, se as pessoas já procuram os postos, com certeza isso vai causar esse tumulto e, às vezes, pessoas não vacinadas vão ficar sem ser imunizadas”, disse a gerente.

Casos suspeitos

A Secretaria Estadual de Saúde investiga dois casos em que os pacientes apresentaram sintomas da febre amarela. O primeiro é o de um andarilho que passou por Minas Gerais, estado que vive um surto de febre amarela ,com 50 mortes confirmadas pelo vírus, e apresentou sintomas da febre amarela quando passava por Piranhas, no norte de Goiás. O primeiro exame dele deu negativo, mas a superintendência ainda espera o resultado da contraprova.

O segundo caso é de um morador de Luziânia de 58 anos que morreu em um hospital do Distrito Federal. Ele chegou a ser internado com febre alta, teve uma parada cardíaca e não resistiu. Os médicos ainda aguardam resultados de exames para confirmar a doença.

Uma gestante de 34 anos chegou a ser internada com sintomas da febre amarela, mas a doença foi descartada após exames. “Estou com o resultado da paciente em mãos. Deu dengue negativa, febre amarela negativa e zika deu indeterminado. Pedimos uma nova recoleta para confirma zika”, disse a coordenadora de Vigilância Epidemiologia de Novo Gama, Ana Andreia Ramalho

Fonte: G1