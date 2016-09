Se as eleições municipais fossem hoje, Caio Lima seria eleito prefeito de Caiapônia

Pesquisa mostrou que pepista está com 50% das intenções de voto. O atual prefeito está em segundo com 37,23%. Os números são da modalidade estimulada. Jornal O+Positivo faz desafio ao leitor e mostra que foi o instituto que antecipou o resultado divulgado pelo TSE, após a votação de 2012

O Jornal O+Positivo esteve no município de Caiapônia no dia 6 de setembro para realizar mais uma pesquisa de intenções de votos. Os dados coletados pelos entrevistadores mostraram que, se as eleições municipais fossem hoje, o pepista Caio Lima venceria a disputa com 48,91% dos votos. O atual prefeito Argemiro Rodrigues (PMDB) somou, na pesquisa espontânea, 37,50%. Brancos, nulos, não responderam ou não souberam alcançou 13,59%.

Os abordados também responderam à pergunta de forma estimulada, que é quando os nomes dos prefeitáveis são apresentados pelo condutor da pesquisa. Nessa modalidade Caio Lima também lidera, mas com uma diferença maior do segundo colocado. Caio Lima tem 50% da preferência enquanto Argemiro continua na casa dos 37, com 37,23%. Brancos, nulos, não responderam ou não souberam alcançou 12,77%.

A pergunta sobre rejeição também estava no questionário respondido pelos eleitores caiaponienses. O atual prefeito Argemiro Rodrigues lidera esse quesito com 42,12%. Caio Lima tem 27,45 de negativa. 7,61% dos entrevistados não rejeitaram nenhum dos dois candidatos. Não souberam ou não responderam são 22,82%.

Reagindo a cada candidato

Eleitores abordados são convidados, ainda, a reagir de forma positiva ou negativa diante dos nomes dos candidatos. O equivalente a 48,64% dos respondentes afirmaram que “votaria com certeza” em Caio Lima. O “votaria talvez” do candidato chegou a 34,51% e o “votaria de jeito nenhum” somou 16,85%.

O atual prefeito continua liderando o “não votaria de jeito nenhum” com 35,05%. O “votaria talvez” do candidato do PMDB está em 26,91% e o “votaria com certeza” em 38,04%.

Avaliação administração municipal

Os 368 caiaponienses que responderam ao questionário deram sua opinião sobre a administração do prefeito Argemiro Rodrigues. Para 11,68% a gestão está ótima e para 23,10% está boa. 35,33% dos abordados avaliaram o trabalho como regular e 9,24% como ruim. 19,57% disseram estar péssima. 1,08% não responderam ou não souberam.

A pesquisa

O registro da pesquisa pode ser encontrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número GO-06012/2016. Foram ouvidos 368 moradores de Caiapônia em todos os bairros do município. A metodologia utilizada na pesquisa é a quantitativa, com entrevistas pessoais, com questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. O universo (população de interesse) é constituído pelos eleitores registrados em Caiapônia, com idade igual ou superior a 16 anos (12.456 eleitores, de acordo com dados de 07/2016 do TSE).

A amostragem é feita por cotas proporcionais, considerando as variáveis: sexo, faixa etária, grau de instrução, nível econômico e local de moradia, estabelecidas de acordo com dados do TSE e IBGE 2010.

O instituto possui um sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo. A coleta de dados em campo é feita com o uso de tablets (questionário com questões espontâneas e estimuladas), enviando as coletas diretamente do campo para a base de dados das entrevistas. A equipe foi formada por quatro entrevistadores treinados, com acompanhamento de um supervisor, realizando a verificação no próprio local.

A pesquisa de Caiapônia ouviu 48,64% de pessoas do sexo masculino e 51,36% do feminino. A idade de 15,23% dos entrevistados é de 16 a 24 anos, enquanto de 19,29% é de 25 a 34 anos. 19,84% afirmaram ter entre 35 e 44 anos e 26,36% de 45 a 59 anos. 19,29% possuem 60 anos ou mais. O grau de instrução de 54,62% é analfabetismo ou fundamental. 30,71% estudaram até o ensino médio e 14,68% concluíram ou estão cursando o nível superior. O nível econômico de 67,67% dos caiaponienses abordados é um salário mínimo por mês. 25,27% vivem com mais de 1 a 3 salários mínimos e 3,8% possuem uma renda de 3 a 5 salários mínimos. 3,26% afirmaram ganhar mais de 5 salários mínimos.

O intervalo de confiança estimado é de 95% com margem de erro estimado de 4,8%, para mais ou para menos.

Eleições 2012

O Jornal O+Positivo, que há mais de 12 anos trabalha com pesquisas na região, reafirma seu compromisso de divulgar os resultados reais, sem manipular ou induzir o eleitor. Nas últimas eleições municipais, que aconteceram em outubro de 2012, o instituto realizou pesquisas em Caiapônia. A última delas tornou-se pública dias antes da votação. Com a divulgação do resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a previsão feita pelo Jornal O+Positivo foi confirmada.

Na edição de outubro de 2012 do Jornal O+Positivo o instituto divulgou que Argemiro Rodrigues (PMDB) estava na frente de Caio Lima (PP). O título da matéria já trazia os números de ambos: “Caiapônia: Argemiro 54,55% e Caio 42,61%”, informava. O resultado oficial divulgado pelo TSE ainda no dia da votação (7 de outubro) elegeu Argemiro Rodrigues com 55,005% dos votos válidos. O adversário Caio Lima ficou com 44,95%. A diferença entre a pesquisa e o resultado foi de apenas 0,5% na votação de Argemiro e de 2,38% na votação de Caio, uma disparidade inferir a margem de erro, que, segundo reportagem do Jornal, era de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.

O Jornal O+Positivo tem responsabilidade na hora de divulgar os resultados de suas pesquisas. Tanto compromisso com o leitor que propõe um desafio: “Procure todas as divulgações de institutos de 2012. Se algum outro tiver acertado o resultado com tanta precisão, não trabalharemos mais em Caiapônia”.