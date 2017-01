Saúde pública em Iporá com atividades suspensas, denuncia vereador

Marinho da Mata (DEM), vereador em Iporá, preocupado depois de uma visita ao Hospital Municipal e depois de ter relatos de pacientes que costumam frequentar unidades de saúde em bairros da cidade.

Segundo ele, a maioria dos procedimentos da saúde pública estão suspensos em Iporá, principalmente as cirurgias. Afirma que não há médicos nos postos de saúde dos bairros e no Hospital Municipal o atendimento só vem sendo feito no regime de plantão, com os médicos que são efetivos do quadro.

A nova gestão ainda não fez os contratos de médicos novos e o vereador ouviu de quem administra o Hospital Municipal de que isso só será regularizado a partir de 20 de fevereiro.

Enquanto isso, segundo Marinho da Mata, quem depende da saúde pública está em momento horrível, desassistido. Só algumas cirurgias de emergências é que são feitas. Segundo o vereador, a gestão alega uma pintura que está sendo feita no Hospital e que vem demorando muito, deixando o povo sem atendimento.

Marinho da Mata relata o exemplo de Dona Darcina Oliveira dos Santos que procurou o Hospital para fazer uma cirurgia de vesícula e a ela foi negado, dizendo não se tratar de urgência. Esta senhora teve que, com a ajuda de amigos, dispender de 5 mil reais para fazer uma cirurgia que na verdade era urgente e que só pode ser feita na rede particular de saúde.

“O povo não suporta isso”. É a afirmação do vereador, que vê no cuidado que o prefeito Naçoitan Leite tem com as ruas uma boa iniciativa, mas acredita que a saúde é muito mais importante e está desassistida.

Com a palavra a administração, para que possa manifestar sobre o assunto. Aguardamos contato da área de saúde do município.

Fonte: OesteGoiano