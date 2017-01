Rio Araguaia dá sinais de que terá enchente neste ano

O rio Araguaia subiu consideravelmente nas últimas horas chamando atenção de admiradores e turistas. Muita gente compareceu no final de tarde de quinta-feira (19/1) no Porto do Baé para apreciar a paisagem do rio mais famoso de Mato Grosso e Goiás.

Araguaia que já foi tema de músicas, filmes e até novela. “Eu acredito que esse ano teremos enchente porque as chuvas devem se prolongar até fevereiro”, explicou um barqueiro.

Os bombeiros já estão monitorando a régua do rio e orientando as pessoas que vão a rampa do Porto do Baé.

O rio Garças, que deu origem ao nome da cidade de Barra do Garças, é um coadjuvante forte do rio Araguaia e deve empurrá-lo também neste ano, pois as informações são de que também está chovendo muito na cabeceira do Garças.

Vamos aguardar e preparar os flash. Observação aos ribeirinhos muita cuidado e atenção redobrada nesse período de chuva.

Fonte: Araguaia Notícias