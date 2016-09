Raio cai em fazenda, mata homem e fere três pessoas

By :

A queda de um raio matou um homem de 48 anos e deixou outras três pessoas feridas na zona rural de Paranaíta (851 km de Cuiabá) nesta quinta-feira (1º).

A vítima foi identificada como José Odair Teixeira. De acordo com a Polícia Civil ele e outras três pessoas estavam em uma fazenda, quando teve início um temporal no qual ocorrereu o que vitimou o grupo. José à descarga elétrica e morreu no local.

As outras pessoas que estavam na fazenda foram encaminhadas para unidades de saúde nas proximidades. O estado de saúde delas não foi divulgado.

O corpo de José foi levado para a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) da cidade de Alta Floresta, onde irá passar por exame de necropsia antes de ser liberado para o velório e sepultamento.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a chance de uma pessoa ser atingida por um raio é algo em torno de 1 para 1 milhão.

A orientação do Inpe em dia de chuvas com raios é que a pessoa procure abrigo em um local seguro, evitando no alto de morros, árvores prédios, áreas abertas, campos de futebol, proximidade de arames ou cercas.

Em caso de acidente envolvendo descarga elétrica por raio, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deve ser acionado junto com o Corpo de Bombeiros.

Fonte: Araguaia Notícia