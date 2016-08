Quadrilha capota caminhão com gado roubado de fazenda

By :

Um caminhão com uma carga de gado roubado capotou na manhã desta segunda-feira MT-020, próximo ao Distrito de Água Fria, em Chapada dos Guimarães.

Segundo as informações, o gado foi roubado na noite de ontem, numa propriedade rural em Denise. Os bandidos renderam o caseiro e sua família, incluindo uma criança recém-nascida.

Eles foram amarrados na fazenda, enquanto a quadrilha colocava os animais no caminhão. Ao todo, cerca de 100 cabeças de gado foram levadas.

Policiais foram acionados e descobriram que o caminhão seguiu sentido a Cuiabá. Todavia, ele só foi descoberto hoje, após o acidente.

As marcas encontradas no gado são as mesmas para identificar os animais da fazenda em Denise. “Vários animais morreram e alguns sobreviveram ao acidente. Estes foram levados para uma propriedade próxima. O proprietário fará o reconhecimento da marca, esta manhã. Os criminosos não foram localizados. Provavelmente alguém deu apoio após eles tombarem o veículo”, disse o subtenente da Polícia Militar, Judson Pantaleão.

Máquinas foram acionadas para retirar o caminhão do local.

Fonte: Araguaia Noticias