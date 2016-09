Publicitária abandona dietas radicais, muda hábitos e perde 18 kg

Gilmara Oliveira sofria com o ‘efeito sanfona’ e ficava até 3 dias sem comer. Mudança ocorreu após amiga dizer que não queria ser uma ‘velha gorda’

Após fazer dietas radicais e sofrer por anos com o chamado “efeito sanfona”, a publicitária Gilmara Alves de Oliveira, de 44 anos, mudou os hábitos e conseguiu emagrecer 18 quilos. Moradora de Goiânia, ela conta que sua a transformação começou em março de 2014, quando ela pesava 97 quilos e tinha a formatura de uma filha.

“Eu fui à formatura e uma amiga, que é magra, me disse que não ia querer ser uma velha gorda. Aí eu tive um estalo e pensei se ela não estava falando aquilo como uma indireta para mim. Foi aí que decidi procurar uma academia e, aos poucos, fui mudando a minha alimentação por conta própria”, conta.

Depois que começou a fazer atividades físicas e a comer alimentos mais saudáveis, Gilmara diz que ainda levou um tempo até que ela começasse, de fato, a perder peso.

“Parei de tomar refrigerantes, optei pelo leite desnatado e pelo pão integral. Também parei de consumir muito açúcar, mas, ainda assim, só fui perceber mudanças em outubro de 2014. Segui firme nesse processo e, até outubro de 2015, perdi 18 quilos. De lá para cá, mantive os 79 quilos”, afirma.

Segundo ela, a mudança de vida continua e agora a meta é emagrecer mais oito quilos. “Mas agora sei fazer do jeito certo. Continuo malhando todos os dias, fazendo caminhada e com uma alimentação saudável, balanceada. Hoje eu sou feliz e me considero outra pessoa”, diz a publicitária.

Dietas radicais

Apesar de comemorar o novo manequim, que passou do número 48 para 42, Gilmara confessa que fez muitas dietas radicais até conseguir perder peso e continuar saudável. “Eu achava que emagrecer tinha que ser com remédios, passando muita fome. Eu não fazia exercícios físicos, não fazia caminhada e chegava a ficar até três dias sem me alimentar”, relata.

E os maus hábitos alimentares, aliados aos remédios para emagrecer, não causaram apenas aumento de peso à publicitária, mas também problemas sérios de saúde.

“Eu tomava todos os medicamentos possíveis e imagináveis. A primeira vez que passei mal foi em 1992, quando fiquei desnutrida e passou dois dias internada. Depois, melhorei, mas as dietas malucas voltaram. Em novembro de 2013, eu passei mal de novo e, desta vez, foram sete dias de internação. Eu estava com anemia aguda e precisei até de uma transfusão de sangue. Naquela vez, o médico disse que se eu continuasse assim teria leucemia”, lembra.

Apesar do choque ao saber que corria riscos, Gilmara diz que ainda não se alimentava bem e acabou engordando mais de 20 quilos. “Foi aí que eu fui só piorando até chegar a 97 quilos. Em outubro de 2013, fui ao médico, pois sentia muita dor nas pernas e pés, e ele me disse que eu estava hipertensa, pré-diabética e com colesterol alto. Assim, me alertou que era preciso mudar os hábitos, mas ainda demorei a agir”.

E foi na época da formatura da filha que tudo mudou. “Eu precisava de um choque de realidade e ele aconteceu. Ele foi importante não apenas por questões de estética, mas principalmente para minha saúde”, contou.

Orientações

O endocrinologista Nelson Rassi explica que as dietas radicais são arriscadas. “Claro que a pessoa precisa consumir uma quantidade pequena de alimentos, sem gula. Mas se a pessoa realmente quer perder peso, ela terá de fazer um sacrifício com determinados alimentos e, ao atingir o peso ideal, manter uma alimentação saudável. Não adianta ficar sem comer”, afirma.

Rassi alerta que os remédios para emagrecer só devem ser tomados sob orientação médica e são indicados apenas para casos extremos. “O ideal é que a pessoa perca peso de forma natural. Os medicamentos são de uso restrito para pessoas realmente obesas, que estão com peso muito exagerado e que não conseguem seguir dieta”, ressaltou.

O médico diz, ainda, que é preciso ter cuidado mesmo com os remédios anunciados como naturais. “Um amigo meu sempre diz que veneno de cobra também é natural e mata. Então, é preciso ter cuidado com o que de fato é natural e quem prescreveu. O ideal é procurar a orientação de um profissional”, concluiu.

Fonte: G1