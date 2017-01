Produtores de Arenópolis se reúnem para confraternizar

Encontro também teve palestras, eleição da nova diretoria da entidade e jantar especial

O Sindicato Rural de Arenópolis realizou na noite desta quarta-feira (25) a II Confraternização dos Produtores Rurais de Arenópolis. Cerca de 400 pessoas entre associados, familiares, amigos e convidados, compareceram ao evento que aconteceu na sede da Associação dos Produtores Rurais do Ribeirão Areia (APRRA). Foram parceiros do encontro o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás.

Além de festiva, a noite foi produtiva. Houve palestra sobre o tema Empreendedorismo com Claudinei Rigonatto da Faeg. Entre os destaques do momento estava a Saúde Rural, disponível em Goiânia, aos produtores rurais. Em um segundo instante a Agência Q-9, de Uberaba, Minas Gerais, ministrou sobre encorajamento. Os produtores que fizeram cursos de capacitação em parceria com o Senar receberam seus certificados. Pra completar a festa um super jantar foi servido aos convidados. O som ficou por conta de Danilo Santos, de Rio Verde.

O grupo aproveitou a oportunidade para eleger a nova Diretoria da entidade que comandará a classe no próximo triênio. Para o presidente Vanderlan Alves de Menez, a reunião alcançou os objetivos. “Os produtores saem fortalecidos e com mais conhecimentos sobre o mercado rural”. Sobre a missão de comandar a associação, Vanderlan se comprometeu com os produtores a firmar novas parcerias e lutar pelo crescimento da classe.

O palestrante Claudinei Rigonato reafirmou a parceria das entidades para fortalecer o homem do campo, e, automaticamente, desenvolver uma comunidade. “A cada captação que é feita, a cada qualificação da mão de obra que entregamos onde a pessoa fica melhor preparada para desenvolver seu trabalho, nos sentimos orgulhosos em participar”, disse.

O prefeito Flávio Júnior, que participou do encontro, afirmou que durante seu mandato o agricultor terá incentivos. “Vamos implantar programas para melhorar o campo com trator, fazendo o trabalho dele os 12 meses do ano, gradeando fazendo inalação, silagem para os produtores rurais… o trator será exclusivo para o produtor rural com cobranças de pequenas taxas de manutenção e investimentos na máquina. Vamos ainda equipar esse trator para servir o produtor”, completou.

Diretoria empossada

Efetivos:

Vanderlan Alves de Menez

Antônio Carlos Horbylon Castro

José Fernandes Pereira de Moura

José Carlos Alves de Araújo

Suplentes:

Edicarlos Rodrigues Barbosa

Vagner Araújo de Souza

Valdilon Soares de Sousa

Valdeci Gonçalves Pereira

Conselho Fiscal

Efetivos:

Umbelino Soares de Sousa Neto

Antônio Carlos Duarte

Maria José Silva Cezar

Suplentes:

Vandro Gonçalves Machado

Vilmar Miranda de Souza

Antônio Toledo de Paula

Cargo de representação:

Delegados junto à Faeg:

Efetivos:

Vanderlan Alves de Menez

Gilson Horbylon Castro

Suplentes:

Antônio Carlos Horbylon Castro

Wes Pereira Borges