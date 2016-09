Prefeita goiana que usou garis no casamento da filha tem bens bloqueados

By :

O casamento na cidade de Buritinópolis, interior de Goiás, contou com carro e motorista da prefeitura

A prefeita de Buritinópolis, em Goiás, Maria Aparecida da Cruz Costa (PSD), a Cida do Jorgino, e seu marido e ex-prefeito da cidade, Jorgino Joaquim da Costa, tiveram seus bens bloqueados pela juíza Simone Pedra Reis.

De acordo com o Estadão, o casal é acusado de usar serviços e bens públicos no casamento da filha, Kálita Rodrigues Costa Aquino, com Heryson de Moura Aquino.

O Ministério Público do Estado de Goiás afirma que foram usados espaços físicos, veículos e até pessoal de limpeza.

O dano causado foi estimado em R$ 100 mil. Buritinópolis, no interior de Goiás, é um pequeno município com 3,4 mil habitantes.

Foram usados no casamento os serviços dos funcionários da limpeza pública responsáveis pela limpeza dos prédios públicos, palco do casamento e da festa.

Fonte: Plantão JTI