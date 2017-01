Prazo para sacar PIS/Pasep de 2014 nos bancos termina nesta quinta

Quem tem o Cartão do Cidadão com senha pode sacar até sexta (30). Quase 1 milhão de trabalhadores ainda não sacaram o benefício; valor médio é de R$ 875

O prazo para sacar o abono salarial do PIS/Pasep, ano-base 2014, nas agências bancárias termina nesta quinta-feira (29), já que os bancos não vão abrir para o público na sexta-feira (30). Quem possui o Cartão do Cidadão com senha pode fazer o saque até sexta-feira (30) nos terminais de autoatendimento da Caixa ou nas casas lotéricas. Para saber se tem direito aos recursos, o trabalhador pode fazer uma consulta na página do Ministério do Trabalho.

Até o início desta semana, 296.780 trabalhadores que não haviam sacado o dinheiro no prazo inicial foram até as agências bancárias para buscar o benefício. Segundo o Ministério do Trabalho, 908.501 trabalhadores ainda não sacaram o abono. Esse número representa R$ 795 milhões, considerado o valor médio de saque individual de R$ 874,84.

Até o dia 20 de dezembro, 917 mil trabalhadores não tinham sacado o benefício. Inicialmente, o prazo vencia em 30 de junho, mas foi prorrogado até o fim do ano, já que mais de 1,2 milhão de pessoas não haviam feito o saque do benefício.

As regiões Sudeste e Sul têm os estados com os maiores números de saques pendentes, representando 40% dos trabalhadores. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais são os estados com mais saques pendentes.

No site do Ministério do Trabalho é possível acessar uma lista com os nomes, separados por estado, de todas as pessoas que podem fazer o saque. De acordo com o ministério, 23,5 milhões de trabalhadores identificados com direito ao abono salarial de 2014.

Como sacar o PIS/Pasep

Antes de sacar o PIS, o trabalhador deverá verificar se o benefício não foi depositado diretamente na conta. Caso contrário, deve comparecer com o Cartão do Cidadão e senha cadastrada nos terminais de autoatendimento da Caixa ou em uma Casa Lotérica. Se não tiver o Cartão do Cidadão, o beneficiado pode receber o abono em qualquer agência da Caixa mediante apresentação de um documento de identificação.

Já os participantes do Pasep (Banco do Brasil), após verificar se houve depósito na conta, devem procurar uma agência e apresentar um documento de identificação.

As informações sobre o direito ao saque também podem ser obtidas pela Central de Atendimento Alô Trabalho – 158; pelo 0800-7260207, da Caixa; e pelo 0800-7290001, do Banco do Brasil.

O valor equivale a um salário mínimo vigente na data de pagamento, atualmente em R$ 880. Os recursos que não forem sacados retornam para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Mais informações