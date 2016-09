Policial, advogado e mais sete são presos suspeitos de roubo a bancos

Grupo foi preso na manhã deste sábado (10) durante a ‘Operação Forasteiros’. Foram apreendidos três carros roubados e um caminhão durante as buscas.

A Polícia Civil do Piauí deflagrou na manhã deste sábado (10) a operação “Forasteiros” que prendeu nove pessoas suspeitas de uma série de crimes, como assalto a bancos e tráfico de drogas no estado. Entre os presos estão um advogado e um policial civil do estado do Tocantins.

Conforme o coordenador do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), delegado Carlos César, os criminosos usavam armamento de grosso calibre além de dinamites nos assaltos a bancos e terminais eletrônicos.

De acordo com o delegado, o policial civil ajudava a facilitar a fuga dos bandidos durante as ações criminosas.

“Um policial é alguém que tem muito poder em mãos, por ter uma carteira da polícia. Se de repente os indivíduos estão viajando de um estado para outro com armas e material roubado, com um policial dirigindo, fica mais fácil de passar em barreiras e blitz”, disse.

Com os suspeitos foram apreendidos cinco carros, três deles eram roubados, além de um caminhão que era utilizado no transporte de mateirais para a prática dos crimes.

Na casa do advogado, conforme o delegado, foram apreendidos objetos para arrombamento, armas de fogo, uma quantia em dinheiro no valor de aproximadamente R$ 20 mil e quase 1kg de crack.

“A polícia identificou que esses criminosos atuavam aqui no estado do Piauí com a intenção de roubar bancos, carros fortes e possivelmente assaltos a empresas de transporte de valores, à exemplo do que a gente tem visto bastante em outros estados. Eles teriam suporte de alguns indivíduos em Teresina, entre eles um policial civil”, contou.

Segundo o delegado geral da Polícia Civil do Piauí, Riedel Batista, foram meses de investigação até chegar a essa quadrilha. De acordo com ele, alguns dos suspeitos são de Teresina, outros de outros estados, presos também aqui na capital.

Conforme o delegado, há indícios de participação de roubo ao Banco do Brasil e a um crime realizado nos Correios da cidade de Elesbão Veloso.

Fonte: G1