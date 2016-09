Polícia prende três suspeitos de sequestrar ex-mulher de Júnior Friboi

By :

Segundo delegado, eles chegaram a receber R$ 50 mil, mas foram detidos. Trio conseguiu entrar em fazenda alegando que ia prevenir vírus da zika.

Três jovens, de 25, 24 e 21 anos, foram presos suspeitos de sequestrar uma mulher em uma fazenda de Iaciara, região nordeste de Goiás. Segundo a Polícia Civil, a vítima é ex-mulher do empresário José Batista Júnior, conhecido como Júnior Friboi. A corporação informou que eles chegaram a receber um pagamento de R$ 50 mil pelo resgate, mas foram detidos quando tentavam fugir.

O crime ocorreu na segunda-feira (19). De acordo com o delegado Stanislao Montserrat, responsável pelo caso, o trio foi até a propriedade em um Toyota Corolla, que fora roubado no dia 9 deste mês em Goiânia. No local, eles enganaram o vaqueiro.

“Eles alegaram que eram agentes e iriam fazer trabalho de prevenção contra o vírus da zika na fazenda. O funcionário então liberou a entrada deles e os levou até a sede”, disse.

Ao chegarem à residência, os criminosos renderam a vítima e outros familiares que estavam no local. Em seguida, a mulher foi levada para um ponto alto da fazenda onde havia sinal de celular. De lá, os criminosos ligaram para a irmã dela e pediram uma quantia de R$ 200 mil para liberá-la.

Após uma negociação, chegou-se ao valor de R$ 50 mil. Segundo o delegado, o suspeito mais novo saiu do local no veículo roubado para acompanhar de longe a movimentação da família. No entanto, ele capotou o carro e o abandonou e fugiu.

Nesse ínterim, o dinheiro foi entregue aos outros dois criminosos, que após manterem a mulher sob seus poderes por mais de 4 horas, a libertaram e também fugiram.

Presos na rodoviária

O delegado contou que o acidente com o veículo foi fundamental para conseguir prender o trio. “A família não contou nada à polícia. Quando vimos que o carro era roubado, começamos a investigar e chegamos até o jovem que o conduzia. Ele estava tentando fugir na rodoviária da cidade”, explicou.

Horas depois, os outros dois suspeitos também foram detidos no mesmo local portando o dinheiro.

Os três foram autuados por extorsão mediante sequestro e associação criminosa. Eles estão detidos no presídio de Iaciara.

Fonte: G1