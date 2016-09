Polícia pede prisão de jornalista por crimes contra assessor de Feliciano

Patrícia Lelis foi indiciada por extorsão e mentir à investigação, diz delegado. Suspeita sempre negou acusações feitas por chefe de gabinete em SP

A Polícia Civil de São Paulo concluiu na semana passada o inquérito que apurava crimes que teriam sido cometidos Patrícia Lelis, de 22 anos, contra um assessor do deputado federal Pastor Marco Feliciano (PSC-SP). Além de indiciar formalmente a jornalista e estudante de direito por mentir à investigação e extorquir dinheiro de Talma Bauer, o delegado que investiga o caso afirmou ao G1 que pediu à Justiça a prisão preventiva da suspeita.

“O inquérito foi concluído na última sexta-feira [2] e foi relatado à Justiça com o indiciamento formal da jornalista pelos crimes de denunciação caluniosa e extorsão contra o assessor do deputado”, disse nesta terça-feira (6) Luiz Roberto Hellmeister, titular do 3º Distrito Policial (DP), na Santa Ifigênia, região central da capital paulista.

Segundo o delegado, a polícia também solicitou que Patrícia seja presa para responder ao eventual processo.

“Pedi a prisão porque ela destrói as pessoas que estão ao redor dela. Não só agora como no passado, quando apontou um inocente como estuprador em Brasília. Aqui ela quase destruiu a vida do policial”, alegou Hellmeister. “Ela representa risco à sociedade por mentir e causar danos a diversas pessoas”.

De acordo com o policial, o caso será analisado pela Justiça no Fórum João Mendes, no centro de São Paulo, para saber se algum juiz irá decretar a prisão de Patrícia. Nessa etapa, o Ministério Público (MP) também se manifesta a respeito da conclusão da investigação. A reportagem não conseguiu obter informações sobre o andamento do inquérito ou se ele se tornou um processo.

Procurada, a advogada da jornalista, Rebeca Novaes Aguiar, confirmou nesta manhã à reportagem a conclusão do inquérito policial com o pedido de prisão de sua cliente.

“Mas me posicionarei mais tarde”, disse Rebeca, que alegou estar ocupada quando a reportagem a procurou, por volta das 11h40.

Em outras ocasiões, Patrícia sempre negou as acusações de extorsão e denunciação caluniosa contra Bauer.

‘Mitomania’

No último dia 19 de agosto, a reportagem publicou que tem laudo de uma psicóloga que revela que a jornalista é “mitomaníaca”, ou seja, tem transtorno de personalidade que faz com que minta compulsivamente.

“Recebi documentos com laudo psicológico que diagnosticou a moça como ‘mitomaníaca’. Possui mitomania”, disse o delegado naquela ocasião. “Ela é mentirosa compulsiva.”

Antes de ser indiciada, Patrícia havia procurado a polícia para acusar Bauer de sequestro e cárcere privado num hotel na capital paulista, entre julho e agosto.

Patrícia também acusou Feliciano de ter tentado estuprá-la no apartamento dele em Brasília, em junho. Como o político tem foro privilegiado, esse caso é investigado pela polícia do Distrito Federal.

Veja abaixo imagens de documentos psicológicos feitos pelas autoridades de Brasília que tratam do comportamento e personalidade de Patrícia.

Segundo o delegado, a polícia e o Ministério Público (MP) do Distrito Federal pediram avaliação psicológica de Patrícia, que afirmava ter sido estuprada diversas vezes em sua casa, quando ela era adolescente, sem que sua família soubesse.

“Ela acusava o homem de tê-la estuprado diversas vezes em sua casa quando tinha apenas 15 anos”, disse o delegado. “Mas esse caso foi arquivado em Brasília por falta de provas.”

Questionada à época pelo G1, a advogada de Patricia, confirmou que uma psicóloga chegou a mencionar, em depoimento em Brasília, que sua cliente pudesse ter “mitomania”, mas não era uma análise conclusiva.

Segundo Rebeca, essa psicóloga seria de uma igreja evangélica que Patrícia procurou após ter denunciado o caso de estupro quando era adolescente no Distrito Federal. “Foram duas sessões só”, afirmou Rebeca. “Não existe no inquérito laudo técnico que demonstre que ela tenha mitomania.”

Independentemente da posição da defesa de Patrícia, Hellmeister afirmou que irá anexar ao inquérito de São Paulo o que entende ser perfil psicológico da jornalista que demonstra que ela mente reiteradamente.

Procurado pela reportagem, o psiquiatra forense Guido Palomba explicou que a mitomania não tem cura, mas pode ser tratada. “Transtornos de personalidade são incuráveis. É uma perturbação de saúde mental”, disse o especialista. “O que é possível é um tratamento psicopedagógico.”

Reviravolta

As investigações do caso Patrícia x Bauer começaram a partir de denúncia feita inicialmente pela jornalista em São Paulo. No dia 5 de agosto, a jornalista registrou boletim de ocorrência na delegacia contra o assessor, que chegou a ser detido e liberado após negar as acusações.

Ela o acusou de mantê-la em cárcere privado num hotel, oferecido dinheiro e a ameaçado com uma arma para gravar vídeos nos quais inocenta Feliciano dos crimes sexuais que teria cometido contra ela.

No dia 7 do mês passado, Patrícia também registrou boletim de ocorrência, mas dessa vez na polícia em Brasília por abuso sexual contra o deputado. A denúncia da suposta tentativa de estupro havia sido divulgada antes na coluna Esplanada, do UOL, no dia 2. Esse caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, na Asa Sul.

O assédio sexual teria sido cometido por Feliciano no dia 15 de junho no apartamento funcional dele na capital federal. Patrícia ainda relatou que o parlamentar a agrediu e manteve em cárcere, lhe oferecendo R$ 15 mil mensais para ser sua amante. Proposta que a jornalista disse ter recusado.

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), que é procuradora especial da Mulher no Senado, protocolou ofício junto ao MP do Distrito Federal pedindo investigação sobre Feliciano pela suposta tentativa de estupro. O PSC também criou uma comissão interna para apurar o caso.

Hotel

Segundo a polícia, além de depoimentos, gravações do hotel obtidas pela polícia levaram a investigação a desmentir a versão da jornalista de que foi sequestrada. Se somadas, as penas dos crimes de denunciação caluniosa e extorsão podem variar de seis a 20 anos de prisão.

O primeiro vídeo, registrado no fim da tarde de 30 de julho, mostra Bauer, e a Patrícia no lobby do hotel. Eles se abraçam na recepção. Nas outras imagens, feitas em 4 de agosto, a jovem aparece abraçada a um amigo no sofá na área comum do estabelecimento. Ao lado deles está o assessor de Feliciano falando ao celular.

O chefe de gabinete disse ainda que Patrícia cobrou dinheiro para gravar vídeos desmentindo a acusação de tentativa de assédio sexual que ela fez contra Feliciano. Bauer afirmou que pagou R$ 20 mil a Artur Mangabeira, que seria amigo dela. Segundo policiais, o assessor disse que não avisou Feliciano da suposta extorsão para preservá-lo.

O dinheiro foi apreendido pela polícia com Mangabeira, que também será indiciado por extorsão, segundo o delegado. A reportagem não conseguiu localizar o suspeito para comentar o assunto.

Rebeca, que atua na defesa de Patrícia ao lado do advogado Roberto da Gama Cidade, chegou a criticar a investigação da Polícia Civil de São Paulo. “Vamos mandar pedido para a Corregedoria afastar o delegado do caso para que outro assuma”, disse a advogada, que soube de selfies postadas nas redes sociais por testemunhas ao lado de Hellmeister. “A investigação é totalmente parcial”.

Hellmeister rebateu. O delegado disse naquela ocasião que a investigação é “transparente e imparcial”.

Interrogatório

Segundo Rebeca, o delegado não quis ouvir sua cliente quando ela se apresentou espontaneamente no 3º DP. “Ele disse: ‘se for para ela falar o que já me disse, eu prefiro colocar aqui que ela vai falar só em juízo”, disse a advogada, que criticou o indiciamento de Patrícia. “Foi precipitado porque não a ouviu”.

Para Hellmeister, foi a jornalista que não quis responder ao interrogatório. “Ao final ela comentou que tudo o que disse anteriormente é verdade e que iria provar isso”, falou o delegado, que, no entanto, não acredita na versão de Patrícia. Uma defesa anterior da jornalista negou que sua cliente tenha cometido extorsão.

Segundo o delegado, Patrícia também é investigada por ameaça depois de aparecer numa gravação, obtida pela polícia, ordenando que Bauer matasse um amigo dela. Bauer, que também é policial civil aposentado, e se recusou a obedecer Patrícia.

Em nota, Feliciano declarou à época que o indiciamento de Patrícia reafirma sua plena confiança na lisura das instituições públicas e da Justiça. “Boatos são boatos e nunca serão verdades! Seguimos confiantes de até o término das investigações”, informa a nota.

Fonte: G1