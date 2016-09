Polícia Militar prende quadrilha de tráfico internacional de drogas em Goiânia

Equipes do Giro conseguiram prender quatro pessoas acusadas de trazer maconha do Paraguai para comercializar na capital

A abordagem a um suspeito que já tinha sido preso no final do mês passado por roubo de veículos culminou com a apreensão de uma tonelada de maconha e a prisão de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas na madrugada desta terça-feira (13) em Goiânia. Além dele, outros três suspeitos de trazerem a droga do Paraguai para revendê-la na capital foram presos.

Foi na Vila Abajá que uma equipe do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) suspeitou de Vinícius Aleixo de 28 anos, que já tinha sido preso pelos mesmos policiais no último dia 30 de agosto com sete carros roubados. Após verificarem no celular dele uma informação de que um grande carregamento de maconha havia chegado nesta segunda feira (12) em Goiânia, os policiais seguiram até uma casa no Residencial Boa Vista.

No imóvel, pertencente à José Urano de Sousa Junior, de 24 anos, que também foi preso, os militares encontraram uma camionete F-350 roubada e com placas clonadas. Na carroceria do automóvel havia quase mil tijolos de maconha, totalizando uma tonelada.

Posteriormente, os militares chegaram a um hotel no Centro de Goiânia onde estavam hospedados Rubens Alves da Silva, de 35 anos, e Éverton Souza Dias, de 21 anos. Os dois, segundo a polícia, seriam os responsáveis por escoltar a droga do Paraguai até Goiânia.

Uma camionete S-10 que estava com eles e teria sido usada como “batedor” durante a viagem foi apreendida. “Pelo que apuramos, o Vinicius Aleixo, que mesmo preso em flagrante por uma equipe nossa no final do mês passado acabou liberado no mesmo dia após pagar uma fiança de R$ 5 mil, é quem lidera o esquema. Tudo começa com o roubo de veículos, que posteriormente são trocados por drogas no Paraguai”, destacou o major Elder Joaquim, comandante do Giro.

Durante a operação, os PMs recuperaram ainda um HB20 roubado de uma locadora e prenderam um suspeito de receptação que afirmou ter pago R$ 7,5 mil pelo veículo. Segundo a PM, a droga apreendida com os quatro suspeitos está avaliada em R$ 1 milhão.

