Polícia investiga se coronel preso no Rio fez outras vítimas em comunidade

Depoimentos indicam que ele era conhecido por ofertar presentes na região. Testemunhas contaram à polícia que já o viram com outras crianças.

O coronel reformado da Polícia Militar Pedro Chavarry Duarte, de 62 anos, preso suspeito de pedofilia no Rio, pode ter feito outras vítimas na comunidade Uga Uga, em Ramos, Zona Norte da cidade. É de lá a menina de 2 anos flagrada nua com ele no momento em que foi preso e, segundo a polícia, depoimentos indicam que ele pode ter aliciado outras crianças na região.

Em coletiva realizada na tarde desta segunda-feira (12) na Cidade da Polícia, os delegados Ronaldo Oliveira, que é diretor do Departamento de Polícia Especializada, e Cristiana Bento, titular da Delegacia Da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), disseram que investigadores estiveram na comunidade e descobriram que o coronel era conhecido por lá.

Segundo testemunhas, ele já teria sido visto na comunidade com outras crianças e inclusive teria viajado com algumas delas. Além disso, ele fazia trabalhos para ajudar famílias locais, como distribuir fraldas, enxovais e outros benefícios.

Dentre os depoimentos colhidos pela polícia, um indica que o coronel chegou a levar um menino para a comunidade pedindo para que uma família o acolhesse. Ele teria alegado que a mãe do garoto era viciada em crack e, por isso, ele precisava de um lar temporário. Um ano depois ele teria pegado de volta o menino.

Os delegados pedem que quem tiver informações sobre o envolvimento do coronel em outros casos de abusos de menores denunciem por meio dos telefones 2334-8823 ou 2334-8835.

Endereço falso

Nesta segunda-feira, a polícia fez buscas na casa do coronel reformado. O primeiro endereço informado por ele, em Bonsucesso, era falso, segundo os delegados. O verdadeiro fica na Barra da Tijuca. O imóvel estava fechado e a polícia teve que chamar um chaveiro para abrí-lo.

Ainda segundo a Polícia Civil, o coronel, que é casado e tem uma filha maior de idade, mora com a família na Barra. No apartamento foi apreendido o computador da mulher dele. Os policiais não localizaram no local computador e telefone do militar reformado.

Já o celular de Thuane Pimenta, de 23 anos, presa nesta segunda suspeita de entregar ao coronel a menina de 2 anos com quem ele foi flagrado no fim de semana, contém registros que levantam suspeitas da polícia. Segundo os delegados, havia fotos de crianças no aparelho, além de conversas que indicam contato entre eles.

Segundo os delegados, Thuane e uma irmã dela, identificada como Isabela, trabalharam como faxineira para a família do coronel. Em depoimento, ela teria confirmado que entregou a criança ao coronel alegando que ela seria levada para tirar fotos evento com Papai Noel.

A delegada Cristiana Bento informou que vai continuar ouvindo depoimentos e investigar se o caso faz parte de uma rede de pedofilia.

Entenda o caso

Pedro Chavarry Duarte, de 62 anos, foi preso na noite de sábado (10), após ser encontrado em um carro com uma criança de 2 anos nua. Segundo a Polícia Civil, para não ser conduzido e “se manter impune”, ele “ofereceu vantagens” aos policias militares que o detiveram.

Ainda de acordo com a polícia, a delegada Carolina Martins, da Central de Garantias da Cidade da Polícia, autuou o coronel em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e corrupção ativa. Ele foi encaminhado para a Unidade Prisional da PM, em Niterói.

Fonte: G1