Polícia Federal indicia Lula e Marisa por tríplex no Guarujá

Lula responde por três crimes e esposa por dois delitos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia, sua esposa, terão que contratar advogados para se defenderem criminalmente.

Eles foram indiciados no inquérito que investiga a reforma e a propriedade do tríplex no Condomínio Solaris, no Guarujá, litoral paulista.

Lula responde por três crimes: corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Fonte: DM