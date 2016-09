Polícia deflagra operação “Caça ao valentão” no município de Arenópolis

By :

No início da manhã desta sexta-feira (16/09), foi deflagrada a operação “Caça ao valentão” na zona rural do Município de Arenópolis. A Operação foi assim denominada porque tinha o objetivo de prender Carlos José Alves da Silva, acusado de agredir a coronhadas e manter em cárcere privado um funcionário da fazenda.

Segundo a Polícia Civil, durante a violência , o autor teria dito inclusive que não teria medo de ninguém, muito menos da lei.

Ainda segundo a Polícia , além do cumprimento de um mandado de busca e apreensão e de um mandado de prisão preventiva, houve a autuação em flagrante do autor em virtude de haver sido apreendido em sua posse um revólver calibre 38, sete munições do mesmo calibre, carregador de carabina e 10 municoes calibre 22.

O Delegado Ramon Queiroz, coordenador da operação, externa seu reconhecimento às equipes da Delegacia de Polícia de Piranhas e Iporá e á Polícia Militar de Piranhas que auxiliou nesta empreitada.

Vanessa Lohaine