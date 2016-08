Polícia começa a investigar sumiço de 6 jovens em Senador Canedo

Caso foi registrado na Deic, em Goiânia; famílias estão desesperadas. Rapazes e moças têm entre 17 e 20 anos; não há pista sobre paradeiro

A Polícia Civil já abriu procedimento para investigar o desaparecimento de seis jovens em Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia. Os pais dos rapazes e moças, que têm entre 17 e 20 anos, estiveram na Delegacia Estadual de Investigação Criminais (Deic) nesta segunda-feira (29) para registrar as ocorrências. Eles sumiram há quatro dias.

O caso será apurado pelo delegado Kleyton Manoel Dias, titular do Grupo Antissequestro (GSA) da Deic. “Vamos investigar onde eles podem estar. Por enquanto, ainda não há nenhuma informação sobre o paradeiro deles”, disse.

Estão desaparecidos Ingrid Cristina Gonçalves Pereira, de 20 anos, o irmão dela, Jhonatan Gonçalves Pereira, 18, o ex-namorado de Ingrid, Daniel Dias Machado, 19, Glenda Alves da Silva, 19, Karoline Divina Pereira de Fátima, 19, e Felipe Gonçalves Feitosa, 17.

Emocionada, a dona de casa Divina Borges de Fátima, mãe de Karoline, disse que viu a filha pela última vez há uma semana em uma ocasião especial. “Eu a vi segunda-feira [22], que foi meu aniversário. Eles chegaram lá com um bolo”, lembra.

A mãe de Ingrid e Jhonatan, faz um apelo. “Liga seu celular, minha filha, Você e seu irmão, entrem em contato com a mamãe. Você nunca foi de fazer isso minha filha, pelo amor de Deus, não faz isso com sua mãe não”, lamenta, aos prantos.

Casa revirada

De acordo com os familiares, que moram no Setor Perim, em Goiânia, quatro dos jovens moravam juntos. Após o desaparecimento, os parentes foram até a residência, que estava com as portas abertas e objetos revirados.

Ingrid recebeu uma ligação do ex-namorado no último dia 19, falando que estava em Senador Canedo, na casa onde os casais de amigos moravam.

Segundo os pais, todos os desaparecidos, exceto Ingrid, eram usuários de drogas. Alguns deles também tinham passagens pela polícia.

Fonte: G1