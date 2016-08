Polícia Civil encerra inscrições para concurso de escrivão e agente

Salário para os cargos é de R$ 1,5 mil para 40 horas semanais de trabalho. Última chance para fazer a inscrição é nesta quarta-feira (31), pela internet.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás (SSPAP) encerra nesta quarta-feira (31) as incrições do concurso da Polícia Civil do estado. Ao todo, são 500 vagas, sendo 280 para os cargos de agente de polícia substituto e 220 para escrivão de polícia substituto. O salário para as duas funções é de R$ 1,5 mil para 40 horas semanais de trabalho.

O concurso será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e pela Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan).

Confira o edital no site do Cebraspe.

Do total das oportunidades, 5% são reservadas para pessoas com deficiência. Para concorrer aos cargos, é preciso ter diploma de curso de nível superior, em qualquer área de formação.

As inscrições devem ser feitas até as 23h59 desta quarta-feira no site do Cebraspe. A taxa é de R$ 110 para os dois cargos.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas na data provável de 16 de outubro. Também haverá avaliação médica, aplicação de aptidões física e psicológica, além de avaliação da vida pregressa. Concorrentes ao cargo de escrivão também devem passar por prova prática de digitação. Todas as etapas do concurso serão feitas apenas em Goiânia.

O processo seletivo terá validade de seis meses e poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Fonte: G1