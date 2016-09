Polícia apura participação de policial em atentado que feriu advogado

Autor usou disfarces para não ser identificado pelas câmeras, diz delegado.

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil nesta terça-feira (20) mostrou o homem que enviou uma caixa que explodiu nas mãos do advogado Walmir Oliveira da Cunha, em Goiânia. De acordo com as investigações, o homem utilizou disfarces para não ser notado pela câmera e entregou o pacote para um motociclista fazer a entrega.

Segundo o delegado Waldemir Pereira da Silva, responsável pela investigação, há a suspeita de um policial esteja envolvido no atentado.

Pelo estágio da investigação, percebe-se que o crime foi muito bem planejado, praticado por um profissional, e tudo indica que há um policial envolvido nesta trama criminosa. O homem que enviou o explosivo é um senhor com idade aproximada de 60 anos de idade, que estamos empenhados em identificá-lo”, afirmou.

As imagens mostram o suspeito caminhando pela calçada indo ao encontro do motociclista que faria a entrega ao advogado, a pedido dele. O atentado aconteceu no último dia 15 de julho no escritório de advocacia de Walmir que fica no Setor Marista, região sul da capital.

De acordo com o delegado, o homem que fez a entrega não tinha consciência do atentado. Ele procurou a polícia e, através das informações repassadas por ele a polícia chegou até o local e às imagens da câmera de segurança.

“O motoboy é inocente. Cabe dizer que a pessoa que entregou esta bomba ao motociclista usou de vários disfarces, colocou propositadamente uma tala no braço direito. Tudo indica que ele colocou isso para disfarce. Em outros momentos, quando ele percebia a câmera de vigilância ele abaixava a cabeça”, disse.

O delegado ressaltou o alto poder de destruição da bomba enviada ao advogado. “A intenção da pessoa que encaminhou o artefato explosivo era matar o advogado. Esta bomba tinha poder para isso, só não o matou porque o advogado, ao ouvir o barulho, ele tirou a bomba de perto do seu peito, e foi nesse momento, em que ela estava distante, é que houve a explosão”, revelou.

Após identificada, a pessoa suspeita de enviar o explosivo ao advogado deve responder por tentativa de homicídio qualificado, por crime de explosão e também por crime de dano contra o escritório da advocacia.

Perícia

Conforme a perita criminal Letícia Prado Castanheira, foram usadas dinamites na elaboração do artefato explosivo. “Nós colhemos objetos e pedaços após o fato e concluímos que não se trata de uma bomba caseira. São explosivos comerciais, utilizados para demolições, destruir pedreiras, enfim, com um poder de destruição muito alto e que poderia ter levado a morte do advogado”, disse.

O comandante do esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope), o tenente Waldivino Marques Neto, trabalhou na construção de uma réplica do artefato que foi enviado ao advogado. Segundo ele, trata-se de um dispositivo que emite um som quando aberto e, em seguida, explode.

“É uma bomba de acionamento elétrico por descompressão. Ela tem uma bateria dentro que aciona o explosivo assim que aberto. O advogado abriu a caixa, ouviu o apito e imediatamente recuou a caixa com as mãos, sendo isso o fator que preservou a vida dele”, disse o comandante.

Fonte: G1