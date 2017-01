PMs se mobilizam para ajudar criança que estava buscando materiais escolares no lixo em Goiás

By :

Gabriel, de 6 anos, só tinha um apontador de lápis para começar as aulas

O plantão dos soldados da Polícia Militar de Rio Verde Aires e Denilton desta segunda-feira (16) foi movido a solidariedade. Após encontrarem o pequeno Gabriel, de 6 anos, buscando materiais escolares no lixo reciclável, os PMs se comoveram e resolveram ajudar o garoto.

Gabriel estava ao sol junto com a avó, Zilda – que cria o menino desde quando era recém-nascido -, quando ele encontrou uma mochila azul toda rasgada e ficou emocionado, mostrando o achado aos policiais. Segundo a tutora da criança, as aulas dele iriam começar na próxima semana e ele só tinha um apontador de lápis que havia ganhado de uma mulher como material escolar.

Os militares sentiram que poderiam ajudar aquele garoto e, no horário de almoço, se deslocaram até alguns comerciantes amigos da Polícia Militar para pedir doações.

Eles conseguiram arrecadar uma mochila e todo material escolar na loja Papel Brink, roupas das lojas Brasil 10, Preferida Modas e Lojas Maravilha, e tênis na loja Mercados dos Sapatos.

Percebendo co mo o Gabriel era fã da PM, os militares ainda compraram uma camionete de brinquedo e a caracterizaram pela empresa Central Arte.

Ao chegar na casa do garoto, parecia que ele já os esperavam. Com os olhos brilhando, Gabriel se apaixonou pelo brinquedo novo imediatamente. Emocionados, os policiais deixaram a residência com a consciência de ter feito o melhor por aquela criança.

Fonte: OmaisGoiás