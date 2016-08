PM apreende sementes de Maconha em Barra do Garças

Nesta quinta-feira (25/08) Policiais Militares do 2°BPM realizaram Operação SATURAÇÃO na Rodoviária de Barra do Garças-MT, onde localizaram um cidadão em fundada suspeita e ao realizar a devida abordagem fora localizado e apreendido uma quantia considerável de sementes de Maconha em posse do suspeito Sergio Araujo Sousa, 18 anos, o qual ao ser entrevistado afirmou que estava transportando as sementes para o município de Vila Estrela do Pará-PA, onde iria cultiva-las.

Sérgio foi detido e encaminhado a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências.

Fonte: Araguaia Notícias