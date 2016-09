Piranhenses são presos por tráfico de drogas

Segundo o COD Rodrigo de Sousa, Marcelo Roberto e Wagner Alves foram até Mineiros buscar a droga

Em operação conjunta do Comando de Operações de Divisas (COD) Policia Civil e Policia Militar (PM) prenderam em flagrante três piranhenses na madrugada desta quarta-feira (21/09) por tráfico de drogas, Rodrigo de Sousa, Marcelo Roberto e Wagner Alves estavam vindo da cidade de Mineiros onde segundo denúncias os mesmos teriam ido buscar drogas e trazer para a cidade de Piranhas.

Segundo o COD em um bloqueio na GO 221 na altura do km 108 próximo a cidade de Caiapônia foi abordado um veículo VW Gol e ao proceder a busca pessoal e veicular foi localizado no interior do veículo um tablete de uma substância semelhante a pasta base de cocaína e uma porção de um pó semelhante a cocaína.

Diante deste fato os envolvidos foram encaminhados juntamente com o veículo e a droga para a delegacia de Polícia de Caiapônia onde foram autuados em flagrante delito no art 33 do Código Penal da lei 11.343/2006, ante drogas.

Vanessa Lohaine