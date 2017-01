Piranhas inaugura Casa de velório

O Memorial Pax Silva JR tem 500m², possui três ambientes distintos e fica no Setor Planalto

Foi inaugurado em Piranhas, na manhã dessa quinta-feira (29/12), o Memorial Pax Silva JR. São 500m² de construção, com três salas de velório e suíte de descanso, sala de espera, cantina, banheiros e escritórios para atendimento.

Segundo o sócio proprietário da empresa, Gilmar Ribeiro da Silva, “foram investidos cerca de R$ 500 mil” na edificação que durou 10 meses. “Nós procuramos criar um ambiente, com o máximo de conforto, para ajudar as famílias que passarem por esse momento de dor”, disse o empresário.

Em seu pronunciamento o prefeito André Ariza avaliou como “importante”, a parceira feita pela prefeitura, que possibilitou a doação do terreno para a edificação. “Essa obra é muito importante, vai mudar a cultura de nosso povo, que são obrigados a velarem os seus entes queridos em suas próprias residências, por falta de um espaço como esse, aumentando ainda mais a dor e o sofrimento”, pontuou Ariza.

Para Eric de Melo, que assume o cargo do executivo piranhense no próximo dia 1º “esse modelo de parceria será priorizada” em sua gestão. “Parabenizo ao prefeito André, o empresário Gilmar e a Câmara de Piranhas que foram sensíveis as necessidades e firmaram a parceria para edificação dessa importante obra. Em nosso governo, temos falado sempre, vamos priorizar a parceria pública/privada para atender as demandas de nossa sociedade”, garantiu Eric.

A Casa de Velório Memorial Pax Silva JR fica na Avenida do Contorno nº 661, esquina com a Rua P7 no Setor Planalto. Em Piranhas a Pax Silva Jr atende a população há 15 anos, a empresa possui sede na Avenida Brasil Central 474, em frente a Praça Joaquim Teodoro (Praça da Pedra), no Setor Sul.

A Pax Silva Jr oferece um completo serviço póstumo, com veículos de transportes, clínica de preparação, urnas e vestimentas. Com atendimento 24h, todos os dias da semana, a empresa possui também, a comodidade dos Planos Póstumos e atende através dos telefones: (064) 36652008, 999623171 e 999621811.

Além de Piranhas a Pax Silva Jr tem sede em Bom Jardim de Goiás, Caiapônia, Doverlândia, Riberãozinho e Ponte Branca.

