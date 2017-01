Piloto sobrevive após queda de avião agrícola em fazenda de Goiás

By :

Ele foi resgatado por funcionários da propriedade e levado ao hospital. Paciente teve várias lesões pelo corpo, mas tem quadro estável, diz médico.

Um avião agrícola caiu nesta quarta-feira (4) enquanto fazia aplicação de defensivos agrícolas numa fazenda de Montividiu, região sudoeste de Goiás. O piloto, de 35 anos, único ocupante da aeronave, conseguiu sobreviver. Com lesões variadas, ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal da cidade.

De acordo com o médico Ruan Gabriel Reinaldo, que atendeu a vítima, disse que ele está fora de perigo. “O quadro dele é estável, está consciente e orientado. Apresentou ferimentos na coxa, joelho e ombro direitos, além de ter quebrado o nariz”.

Os próprios funcion ários da fazenda socorreram o piloto e o levaram ao hospital. Ruan informou que o piloto deu alguns detalhes de como ocorreu o acidente.

“Ele relatou que decolou e que o vento estava muito forte. Quando tentou retornar, já próximo de pousar, a aeronave se desestabilizou e caiu”, destacou.

A assessoria de imprensa da Força Aérea Brasileira (FAB) disse , que o avião é do modelo Cessna 188, matrícula PR-RUY, e se acidentou quando tentava pousar. Uma equipe do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI) está a caminho do local para investigar o acidente.

Fonte: G1