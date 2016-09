PF flagra homem no aeroporto com 149 cápsulas de cocaína no estômago

Rapaz, de 32 anos, tentava embarcar com 1,8 quilo de droga para África. Os agente desconfiaram da atitude do suspeito, que teve dores na barriga

A Polícia Federal em Pernambuco prendeu em flagrante, no Aeroporto Internacional do Recife/Gilberto Freyre, um homem que transportava de 149 cápsulas contendo 1,8 quilo de cocaína. O suspeito, de 32 anos, pretendia embarcar com a droga para Cabo Verde, na África. A captura ocorreu na noite de sábado (3), mas só teve os detalhes divulgados no fim da noite de segunda-feira (5).

De acordo com a PF, os agentes desconfiaram das atitudes do suspeito, um maranhense. Ele estava muito nervoso e passava a mão na barriga, de forma insistente. Diante da suspeita, os agentes federais levaram o rapaz para uma sala e detectaram várias falhas nas informações apresentadas por ele para justificar a viagem para o Recife.

Ele não soube informar quanto havia custado a passagem aérea nem o hotel em que deveria se hospedar na capital pernambucana. O jovem, então, passou mal, com fortes dores na barriga, e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, na Zona Sul. Lá, os médicos detectaram que ele levava as cápsulas da droga no estômago.

Transferido para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, o rapaz ficou sob custódia da PF até conseguir expelir o entorpecente. Ele recebeu alta médica na tarde de domingo (4). Em seguida, acabou sendo autuado por tráfico internacional de drogas. Caso seja condenado, poderá pegar penas que variam de 5 a 20 anos de reclusão.

Após a autuação, o preso passou por exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML), na área central do Recife, e seguiu para audiência de custódia. Provisoriamente, foi levado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana, onde ficará à disposição da Justiça Federal.

Além da droga, de origem boliviana, também foram apreendidas passagens aéreas, um telefone celular e o passaporte. O rapaz também portava € 200 euros, o equivalente a R$ 732. Ele disse aos investigadores que já havia feito outros transportes de cocaína para Cabo Verde.

Revelou, ainda, que receberia € 6.000 euros, equivalente, a cerca de R$ 22 mil, quando entregasse a droga no aeroporto daquele país a uma pessoa. Ele seria identificado pela cor da roupa.

Estatísticas

Esta é a 3ª apreensão de drogas realizada no Aeroporto do Recife, em 2016. Com os três suspeitos detidos (2 homens e 1 mulher), os agentes federais apreenderam 13 quilos de haxixe e 4,5 quilos de cocaína. Em 2015, houve apenas uma apreensão de drogas no terminal, com mulheres presas. Elas portavam 10,6 quilos de cocaína.

Esta foi a 16ª apreensão de drogas realizada pela PF, em Pernambuco, em 2016. Até agora, 21 pessoas foram presas. Os agentes apreenderam 2 quilos de pasta base e 2.726 quilos de maconha e 3,1 quilos de crack, 13 quilos de haxixe, 5quilos de fenacetina, 8,9 quilos de cocaína e 12 quilos de manitol.

Em 2015, a PF conseguiu prender 34 pessoas por tráfico de drogas. no períodod, recolheu 862 quilos de maconha,156 quilos de pasta base de cocaína, 28 quilos de crack e 614 quilos de cocaína pura.

Fonte: G1