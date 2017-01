Pagamento do IPVA 2017 começa nesta segunda-feira em Goiás

Donos de veículos com placa final 1 já precisam quitar a primeira parcela. Calendário de pagamento vai até novembro; confira tabela com as datas

O pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2017começa nesta segunda-feira (30) para os proprietários de veículos emplacados em Goiás com final 1. As parcelas têm vencimento conforme o número da placa.

Em 2017, o calendário para quitar o IPVA voltou a ser dividido ao longo do ano, conforme anunciou o presidente do Detran, Manoel Xavier Ferreira Filho, no dia 5 de janeiro. Em 2016, o pagamento do imposto tinha sido concentrado no primeiro semestre.

Segundo a Secretaria da Fazenda (Sefaz), o preço do IPVA ficou em média 3,9% mais barato em 2017, pois o valor venal reduziu e as alíquotas de cada tipo de veículo não sofreram alterações.

Veículos com motor 1.0 ou motos até 125 cilindradas recebem 50% de desconto se estiverem regularizados e sem multas. Além disso, condutores que se inscreveram até o dia 31 de dezembro no programa Nota Fiscal Goiana têm uma redução de 5% no valor do imposto.

O governo espera arrecadar por volta de R$ 1,3 bilhão com o IPVA. “No ano de 2016, por uma necessidade de caixa, foi necessário comprimir o calendário nos seis primeiros meses. O estado passou por um ajuste fiscal e consideramos que foi vitorioso. Estamos em uma situação um pouco mais confortável. Então, o governo entendeu que a população ajudou e agora será retomado o calendário conforme antes”, disse o presidente do Detran.

Final da Placa Parcelamento do IPVA Parcelamento do IPVA 3ª Parcela do IPVA+Licenciamento IPVA a vista+Licenciamento Fiscalização 1ª Parcela 2ª Parcela Data Limite para pagametno 1 30/01/17 24/02/17 27/03/17 27/04/17 2 10/02/17 10/03/17 10/04/17 10/05/17 3 10/03/17 10/04/17 10/05/17 10/06/17 4 10/04/17 10/05/17 12/06/17 10/07/17 5 10/05/17 12/06/17 10/07/17 10/08/17 6 12/06/17 10/07/17 10/08/17 10/09/17 7 10/07/17 10/08/17 11/09/17 10/10/17 8 10/08/17 11/09/17 10/10/17 10/11/17 9 11/09/17 10/10/17 10/11/17 10/12/17 0 29/09/17 30/10/17 30/11/17 29/12/17

Fonte: G1