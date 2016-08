Padre é encontrado morto com saco na cabeça em Minas Gerais

By :

O padre Paulo Sérgio Sabino, de 39 anos, foi encontrado morto em uma estrada de Minas Gerais. De acordo com testemunhas, estava com uma sacola plástica na cabeça. O caso aconteceu no último sábado (27).

Segundo a Folha Vitória, a polícia suspeita que o motivo do crime tenha sido latrocínio, que roubo seguido de morto, já que o carro que a vítima usava não estava no local.

O enterro dele deve acontecer em Barbacena, cidade de Minas Gerais, onde fica a paróquia em que ele atuava.

