Odair do Odélio é aplaudido de pé ao tomar posse

Prefeito de Bom Jardim de Goiás diz que vai trabalhar com “dedicação, responsabilidade e muito respeito ao povo”

Os bonjardinenses que acompanharam a solenidade de posse dos eleitos no município no último domingo (01/01) aplaudiram de pé quando o nome do empossado prefeito Odair do Odélio (DEM) foi chamado pelo celebrante Rui Lopes. A solenidade também deu posse ao vice-prefeito Dr. Leonidas Albano (PR) e aos nove vereadores diplomados pela Justiça Eleitoral.

A estrutura foi montada em frente à Prefeitura de Bom Jardim de Goiás e a sessão solene foi presidida pelo vereador Calixto Neto, o popular Calixtinha (PSDB), reeleito para o quinto mandato. Com o fim das formalidades os empossados foram ovacionados pelos apoiadores ao adentrarem no prédio da Prefeitura.

“Nosso governo será de dedicação, responsabilidade e muito respeito ao povo. Conheço os anseios de nossa comunidade. A responsabilidade é grande, mas não temos medo, porque temos certeza que Deus vai nos dar a sabedoria para que possamos ter uma boa gestão em nossa cidade. Estaremos de portas abertas para atender a todos com humildade, procurando sempre a melhor forma de contribuir”, afirma Odair.

A primeira-dama e secretária de Ação Social Cátia Núbia Reis disse que sua primeira ação diante da pasta será “priorizar crianças, jovens e idosos de maneira geral por que tanto um quanto o outro necessita de uma atenção especial da gente. Vamos tirar os jovens das drogas, das ruas e trazer um esporte para Bom Jardim para poder incentivar nossos jovens”, projeta.

“Conte comigo Odair. Fui eleito para trabalhar para Bom Jardim, o que é bom para a nossa cidade é bom para a minha família”, dispõe o vereador Calixtinha.

Secretariado

Turismo – Dione Francisco da Silva

Esportes – Arthur Sousa Brito

Agricultura – Lindomar Pereira

Saúde – Aurea Ribeiro da Silveira

Infraestrutura – Antônio Carlos de Morais

Administração – Sebastião Amâncio de Araújo Neto

Educação – Raimundo Neves dos Santos

Ação Social – Cátia Núbia Reis

Vereadores empossados e formação da Mesa Diretora da Câmara

Jhoner Marcio Oliveira (PMDB) – Presidente

Ulisses Castro (PSDB) – Vice Presidente

Marcio Mendonça de Brito (Marcin do Pit Dog) (PP) – Primeiro Secretário

Calixto Pereira Neto (PSDB) – Segundo Secretário

Dalberto Pereira dos Santos (Baianinho da Rodoviária) (DEM)

Ivano José de Sousa (Cardozin) (PSDB)

Luiz Marco Mineiro (DEM)

Gildasio Camilo da Silva (PMDB)

Sergio Ricardo Bueno Araújo (PMDB)