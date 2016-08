Novo round entre Caiado e Lindbergh termina em novas ameaças

Ronaldo caiado deu indireta para Gleisi Hoffmann: “Eu não sou ladrão de aposentadoria”

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) disse que vai processar o colega Ronaldo Caiado (DEM-GO), além de representar contra ele no Conselho de Ética do Senado por causa das ofensas na manhã desta quinta-feira, 25, durante as primeiras horas do julgamento do impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff.

“O senador Caiado não tem moral alguma para falar. Vou processar. Quem sabe da vida do Caiado é o senador Demóstenes Torres”, afirmou Lindbergh ao deixar o plenário para o intervalo de almoço.

“Tem que fazer antidoping. Fica aqui cheirando não”, disse Caiado a Lindbergh, mais cedo, durante bate-boca no plenário.

A confusão começou quando a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) questionou a moral dos colegas para julgar Dilma. “Eu não sou ladrão de aposentadoria”, disse Caiado, citando indiretamente as acusações que pesam contra o ex-ministro Paulo Bernardo, marido de Gleisi, sobre fraude em empréstimos consignados.

Lindbergh interveio. “Demóstenes é que sabe da sua vida”, disse o petista ao senador do DEM, referindo-se ao senador cassado Demóstenes Torres, aliado de Caiado.

