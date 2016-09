Mulher com bebê de apenas 10 dias é pega com mais de 350Kg de maconha

By :

A Polícia prendeu a mulher e dois homens. O bebê foi encaminhado para um abrigo

A Polícia apreendeu mais de 350 quilos de maconha em Monte Mor-SP. Três homens e uma mulher, que estava com um bebê de apenas dez dias, foram detidos.

Deu trabalho para a Polícia retirar toda a droga de dentro do carro e levar para a delegacia de Monte Mor. Eram 360 Kg de maconha e mais materiais que a quadrilha utilizava para produzir cocaína e crack. Tudo o que foi apreendido estava no bairro Recanto das Palmeiras. A Polícia Militar de Campinas chegou até lá após uma denúncia. “De que um indivíduo ia chegar numa chácara e que nessa chácara tinha uma grande quantidade de entorpecente. Assim que os policiais chegaram, eles notaram a presença policial e tentaram se evadir. Eles foram contidos já mesmo no local”, afirma o tenente da PM Raphael Ribeiro.

Segundo a Polícia, a mulher detida é de Mato Grsso do Sul. Eles confirmaram que os traficantes de lá comprou a maconha de Monte Mor e não gostou do produto. E então, a mulher foi mandada para a cidade para checar a qualidade do produto.

Os dois carros usados pelos bandidos foram apreendios. O Conselho Tutelar foi chamado e tentaram entrar em contato com os parentes do recém-nascido, mas ninguém foi encontrado.

O bebê foi levado para um abrigo. Se o conselho tutelar não encontrar nenhum responsável, a criança vai ficar na casa de acolhimento a espera de uma decisão judicial.

