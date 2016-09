MPF denuncia 35 por envolvimento em desvio de verba da Saneago

Fraude de R$ 5 milhões foi usada em campanha eleitoral, diz procurador. Investigados vão responder por crimes como peculato e corrupção.

O Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO) ofereceu denúncia nesta segunda-feira (12) contra 35 investigados na Operação Decantação, que apura desvio de dinheiro federal a partir da Saneamento de Goiás (Saneago). Entre os envolvidos estão José Taveira Rocha, ex-presidente da empresa, e Afrêni Gonçalves Leite, presidente licenciado do PSDB em Goiás. Outros nove citados na denúncia estão presos.

Os investigados foram denunciados por crimes como peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraudes em processos licitatórios. Os citados na denúncia são empresários, donos de construtoras e servidores da Saneago.

Segundo as investigações, o prejuízo aos cofres públicos foi de cerca de R$ 5,2 milhões e o dinheiro foi usado para pagamento de campanha eleitoral do PSDB.

A verba desviada, segundo o MPF-GO é referente ao sobrepreço em contrato de duas obras da Saneago, que totalizam R$ 184,7 milhões. O valor foi calculado pela Controladoria Geral da União (CGU) durante as investigações.

“A investigação observou a ocorrência de crime organizado. A Saneago, no entender do Ministério Público foi apropriada por essa organização criminosa que está profundamente enraizada na estatal, envolvendo a alta cúpula da empresa. Esses crimes aconcetecem há 10, 15 anos ou mais”, disse o procurador da República Mário Lúcio de Avelar.

PSDB ainda não se pronunciou sobre a denúncia.

O procurador afirmou ainda que várias áreas atuavam no esquema para que ele funcionasse.

“Temos um núcleo político que dá sustentação a esse esquema, como os cargos na Saneago. Existe um esquema técnico que elaborava projetos, orçamentos e a parte de estudos, que eram função da atividade fim da Saneago e que eram deliberadamente terceirizadas. Tem uma base empresarial que atua dentro da estatal e a burocracia, que são a comissão permanente de licitação, departamentos de engenharia, financeiro, de expansão e a própria presidência”, esclareceu.

Avelar explicou que a partir de agora um juiz deve analisar se a denúncia atende aos pressupostos legais e decidir se abre ou não o processo. Se o processo for aberto, os denunciados serão formalmente acusados e citados para apresentar defesa. Em seguida, eles serão julgados e podem ser condenados ou inocentados.

Conforme o documento, José Taveira foi denunciado por formação de organização criminosa e peculato. Já Afrêni Gonçalves Leite é denunciado também por formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

O advogado de José Taveira e Afrêni Gonçalves, Luis Alexandre Rassi, afirmou que a denúncia “é um absurdo” e que, a partir de agora, vai apresentar os argumentos da defesa.

“Em 2010 houve a licitação e houve questionamentos sobre ela. Em 2015, entraram na Saneago o José Taveira e o Afrêni. O único ato do Taveira nessa licitação foi a ter cancelado. Já no caso do Afrêni, não há menção de ato relevante que o ligue a nenhum crime”, defendeu Rassi.

Operação Decantação

A operação aconteceu no dia 24 de agosto deste ano. De acordo com a denúncia do MPF, a Saneago contratou uma empresa de assessoria, que fazia licitações de forma a direcionar o resultado da seleção para que as vencedoras fossem as empresas participantes da fraude.

Em troca, as companhias repassavam dinheiro em forma de propina, pagamento de dívidas de campanhas, repasse para OS e até coquetéis feitos dentro do palácio do governo em nome do órgão.

No dia da operação, 14 pessoas foram presas. Os então presidentes da Saneago, José Taveira Rocha, e do PSDB estadual, Afrêni Gonçalves estavam entre os detidos, mas foram soltos no último dia 29.

Até esta segunda-feira, seguem detidos, segundo MPF-GO: Rivadávia Matos Azevedo, Emmanuel Domingos Peixoto, José Raimundo Alves Gontijo, José Vicente da Silva Júnior, Frederico José Navarrete Lavers, Gilberto Richard de Oliveira, Rafael Santa Cruz Ferreira Sá, Charles Umberto de Oliveira e Carlos Eduardo Pereira da Costa.

Após as investigações, José Carlos Siqueira assumiu a presidência da Saneago e prometeu maior transparência na empresa. Já Afrêni Gonçalves se licenciou do comanda do PSDB em Goiás. No lugar dele assumiu o deputado estadual José Vitti.

Escutas telefônicas

Interceptações telefônicas feitas com autorização da Justiça durante a Operação Decantação, mostram que dívidas de campanhas eleitorais foram pagas com verba da Saneago. O governador Marconi Perillo (PSDB) é citado em alguns diálogos.

No dia 26 de agosto, o governador afirmou que não está sendo acusado de nada e que não há “um centavo” que possa estabelecer “qualquer nexo” entre o Governo de Goiás, a campanha do PSDB e recursos Saneago.

Fonte: G1