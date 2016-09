Menino de 2 anos é resgatado de buraco aberto em obra, em Formosa

By :

Segundo Bombeiros, ele brincava com amigos ao lado de casa quando caiu. Criança foi socorrida com escoriações, foi levada a uma UPA e liberada

Um menino de 2 anos de idade foi resgatado na quinta-feira (15), após cair em um buraco aberto em uma construção em Formosa, Entorno do Distrito Federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança foi encontrada consciente e com ferimentos leves. Ele foi levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e já foi liberado.

A queda aconteceu na noite de quinta-feira.Segundo a corporação, a criança brincava com vizinhos quando não viu o buraco e acabou caindo. O local é uma obra ao lado da casa em que a família do menino mora. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os familiares não conseguiram retirar ele e acionaram o serviço de salvamento.

Fonte: G1