Menina vende bala em semáforo para realizar sonho de ter festa de 15 anos

Com a mãe desempregada, ela não tem verba para pagar evento em Goiânia. Estudante espera conseguir R$ 5 mil: ‘Quando você batalha, dá mais valor’

A estudante Kamylla do Nascimento Alvarenga sempre sonhou em ter uma festa de 15 anos com a devida decoração, valsa e os amigos presentes. Porém, quando a mãe perdeu o emprego de costureira, percebeu que seria mais difícil realizar o grande desejo. Para mudar a situação, fez uma rifa e passou a vender jujubas em um semáforo de Goiânia para conseguir o dinheiro necessário: R$ 5 mil.

“Tudo vai dar certo. Aquilo que vem fácil, vai fácil, então quando você batalha, dá mais valor. Por isso estou tão ansiosa para a festa. Falta pouco. Vai ser simples, mas vai ser bom”, diz com brilho no olhar a adolescente que completa 15 anos no próximo sábado (7).

Mãe de Kamylla, a costureira Ana Lúcia de Souza Nascimento, 46 anos, foi demitida há cerca de um ano, mas não recebeu os acertos trabalhistas porque a empresa que trabalhava faliu. Sustentando a família apenas com bicos, ela não tem condições financeiras para organizar uma festa. Foi então que a filha mais velha, a estudante Thaís de Souza Nascimento Leite, de 22 anos, sugeriu: “Por que não vender jujubas no semáforo?”.

“No início eu não levei a sério, até porque ela falou brincando, mas aí ela fez um cartaz e comprou as jujubas e começamos a ir”, contou Kamylla, com timidez. No início, ela revela que não se sentia a vontade, tinha um pouco de vergonha, mas depois se acostumou com a venda dos doces.

As irmãs vão diariamente a pé da casa delas, próximo ao Jardim Botânico, no Setor Pedro Ludovico, até o semáforo da Avenida T-63 com a Avenida Circular, em frente ao Mercado Municipal, no mesmo bairro. Durante as férias, elas passam quase o dia todo no local. “Eu chego umas 8h, fico até 12h, volto para casa, almoço e 14h eu volto e fico até umas 18h”, contou.

Com um cartaz escrito “ajude a fazer minha festa de 15 anos” e com a contagem regressiva para a data do aniversário, elas vão de carro em carro oferecendo a guloseima. Cada pacotinho de jujuba custa R$ 1.

Em dias bons, as duas chegam a vender até quatro caixas, cada uma com 30 unidades. Com a chegada das festas de fim de ano, o movimento nas ruas diminuiu e provocou queda na quantidade vendida. Porém, a garota está esperançosa de que vai conseguir todo o dinheiro necessário: “Vai ser uma festa muito bonita, tudo vai dar certo”.

Persistência

Por vezes, devido ao longo período embaixo de sol forte, Kamylla conta que já passou mal, sentindo tontura e fraqueza enquanto vendia doces. Sua irmã também ficou doente com a rotina pesada.

Elas revelam que também já sofreram críticas por pedir dinheiro para a festa. Porém, persistiram em realizar o sonho de Kamylla.

“Muitas pessoas falavam mal, mandavam a gente procurar um emprego, ir trabalhar de doméstica. É fácil criticar, mas eu não estava fazendo nada, não estava roubando. É um trabalho como qualquer outro”, disse Kamylla.

Thais pondera que essas críticas gratuitas a abalavam muito no começo. “Eu desanimava no início, porque falavam muitas coisas ruins pra gente, uns comentários grosseiros, eu ficava muito brava”, contou.

Mas algo que sempre as fortalece são os elogios que recebem. “Tem gente que me chama, pergunta se é verdade mesmo que estou juntando dinheiro para a festa, elogia, diz que é uma iniciativa louvável. Recebo de R$ 1 até R$ 50 de algumas pessoas. Umas ficam sabendo da história e ajudam sem nem levar a jujuba”, contou.

Fonte: G1