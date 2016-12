Menina de 13 anos que matou comerciante em Rio Verde já tinha sido vítima de estupro

By :

Já o dono do bar tinha duas ocorrências por estupro de vulnerável registradas em 2014 e 2015

Uma menina de 13 anos foi ouvida pelo Ministério Público (MP­GO) na tarde desta quarta­feira (21) suspeita de matar um homem na cidade de Rio Verde, no sudoeste do estado, após ele tentar assedia­da.

O delegado Maurício Antônio Oliveira Santana, responsável pelo caso, afirmou que a jovem alegou que estava indo para casa após visitar uma amiga quando parou no bar e pediu um copo de água ao homem. Então, ele pediu que ela entrasse e ofereceu um refrigerante.

“Ela entrou e o dono do bar foi para o banheiro. Em seguida, ele já retornou sem roupa e tentou agarrá­la. Houve uma briga entre os dois e a menina conseguiu se pegar uma faca e atingir o homem no pegar uma faca e atingir o homem no peito”, disse o delegado ao.

Durante a discussão, o homem ainda conseguiu tirar a blusa da menina, que ficou vestida apenas com sutiã. Em seguida, a adolescente conseguiu fugir, porém vizinhos que ouviram o comerciante pedir socorro acionaram a Polícia Militar, que a apreendeu em uma praça e a levaram para a delegacia.

A menina foi autuada por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Caso condenada, ela pode ficar no máximo três anos internada. Ela deve passar por uma audiência no Ministério Público, que vai solicitar se ela continua internada ou será liberada.

O delegado Carlos Roberto Batista, que realizou o flagrante, contou que menina vive em situação de risco, pois, apesar de morar com a família, passa muito tempo na rua.

Ela também consta como vítimas em duas ocorrências: uma como vítima de estupro e outra como pessoa desaparecida. De acordo com o investigador, os indícios apontam para um caso de legítima defesa.

“Como ela afirmou, ele estava nu quando foi encontrado morto e como ele é muito obeso, acho que não daria para ela ter tirado a roupa dele após o crime.

A menina também estava suja de sangue, o que sugere uma briga. Além disso, a vítima tinha apenas uma perfuração, o que não indica um ato por pura violência”, enumerou Batista.

Fonte: O Popular