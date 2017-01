Mandato de Pompílio é avaliado por arenopolinos

Com o fim dos quatro anos os munícipes responderam se aprovam ou não a gestão do tucano

Nos dias 26 e 29 de dezembro o Jornal O+Positivo foi às ruas do município de Arenópolis e ouviu eleitores dispostos a responder a seguinte pergunta: “Qual a avaliação você faz da atual administração municipal de Arenópolis?”. Dos abordados 6,71% disseram que foi ótima e 24,16% avaliaram como boa. 36,24% dos entrevistados acharam que a gestão foi regular enquanto para 10,74% foi ruim e para 22,15%, péssima.

A soma dos números diz que 30,87% dos respondentes aprovaram a administração do ex-prefeito Osvaldo Pinheiro Dantas, o popular Pompílio (PSDB), enquanto 69,13% desaprovaram.

As respostas dadas aos entrevistadores foram justificadas por frases curtas. Quem disse aprovar o período em que Pompílio administrou Arenópolis justificou a resposta com “pagamentos em dia” e “cuidou muito bem da saúde”. Já quem avaliou a temporada como ruim disse que “não entregou as casas populares”, “faltou organização” e “deixou muito a desejar”.

O Jornal O+Positivo ouviu 306 eleitores em todos os bairros do município e no Distrito de Campos Verdes. A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. A parte regular apresentada é somada aos itens ótimo e bom ou ruim e péssimo, dependendo do que obtiver o maior índice.

Histórico

Nos últimos 12 anos o Jornal O+Positivo realizou pesquisas em diversos municípios da região e de outros Estados, sempre com responsabilidade com os resultados divulgados. Em mais de 12 anos de trabalho, mais de 35 pesquisas foram publicadas com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os números confirmados dentro da margem de erro pelas urnas após a divulgação do resultado oficial pelo TSE. Em 2016 não foi diferente e o Jornal O+Positivo antecipou quais seriam os eleitos em mais de 95% das cidades em que diagnosticou, errando apenas um dos resultados. Para 2017 e os anos que virão o Jornal O+Positivo reafirma sua missão de dizer a verdade.