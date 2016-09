Mãe se ‘joga’ na frente de arma para proteger filho e é baleada na cabeça

By :

Adolescente disse que filho da vítima teria roubado sua bicicleta. Vítima foi levada para hospital João Paulo II, em Porto Velho

Uma mulher de 37 anos foi baleada na cabeça e socorrida em estado grave até o Hospital João Paulo II, nesta quinta-feira (15), após tentar defender o próprio filho no Bairro Ulisses Guimarães, Zona Leste de Porto Velho. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito de 17 anos queria matar um adolescente, de idade não informada, pois ele acreditava que o jovem havia roubado sua bicicleta. Para defender o filho, a mãe se “jogou” na frente da arma e acabou atingida por dois disparos. O suspeito foi detido logo depois pela PM e confessou o crime.

O soldado Rodrigo Prestes disse que o suspeito iria atirar contra o filho da vítima, pois ele teria roubado uma bicicleta. Desesperada ao ver que o filho poderia ser morto, a mãe correu e ficou na frente dos disparos de arma de fogo. Duas das balas atingiram a mulher, uma delas na cabeça.

De acordo com o policial militar, a cena encontrada no Bairro Ulisses Guimarães foi chocante. ““Encontramos a população em volta da mulher e ela estava sangrando. Tinha um lençol enrolando na cabeça da mãe. Fomos averiguar onde morava o suspeito e encontramos o adolescente, que confessou o crime. Ele disse que tinha disparado para acertar o filho da vítima e como ela foi para cima para tentar defender o filho, as balas pegaram a mulher”, explicou.

Conforme a PM, a arma usada no crime teria sido jogada em um terreno baldio e não foi encontrada até a noite desta quinta-feira. Depois de ser baleada, a mulher foi levada ao pronto-socorro do Hospital João Paulo II.

Procurada, a assessoria do João Paulo II disse que a mulher deu entrada com duas perfurações na cabeça e até a publicação da reportagem estava no centro cirúrgico. O suspeito foi levado para Central de Flagrantes e vai ficar à disposição da Justiça.

Fonte: G1