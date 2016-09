Mãe morre ao saber da morte do filho, diz polícia

Jovem conversava com amigos quando foi baleado na rua de casa. Polícia apura se rapaz reagiu a assalto ou se crime se trata de homicídio

Um jovem de 19 anos foi morto enquanto conversava com amigos em frente a um comércio na rua da casa dele, no Setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo a Polícia Civil, ao saber da morte do filho, a mãe do rapaz morreu.

“A mãe dele estava adoentada, com câncer. Ela não suportou a notícia e faleceu também”, disse o delegado responsável pela 2ª Delegacia Regional de Polícia, André Fernandes de Almeida, que acompanha a investigação.