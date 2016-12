Mãe e filhas agridem tia, alegando que vítima tinha caso com marido de uma delas

By :

Mulheres, suspeitas dos crimes de agressão, injúria e roubo foram presas em Rio Verde, no sudoeste de Goiás

As irmãs Graziele Martins dos Santos, de 30 anos e Marluce Martins dos Santos, de 28 anos, além da mãe delas, Maurilane Martins de Oliveira, de 47 anos, foram presas em Rio Verde nesta quinta-feira (22), suspeitas de terem agredido a tia, de 42 anos.

O crime ocorreu em Rio verde, região sudoeste de Goiás. Segundo informações da Polícia Civil (PC), as agressões foram motivadas porque o trio acreditava que a parente tinha um caso com o marido de Graziele.

A delegada Jaqueline Camargo contou que a mulher teria caído em uma emboscada. “A Graziele suspeitava que a vítima tinha um caso com o marido Reprodução/ TV Anhaguera que a vítima tinha um caso com o marido dela e, em virtude, disso teriam (a) convidado para ir à casa dela (Graziele), no dia 9″, explicou.

As familiares teriam convívio muito próximo. A tia disse à polícia que não suspeitou que, assim que saísse do carro, seria jogada no chão e se tornaria alvo de socos e pontapés.

(Graziele, Marluce e Maurilane, suspeitas de terem agredido parente no último dia )

Em um áudio divulgado pela PC, uma das mulheres afirma que as agressões foram insuficientes para castigar a vítima. “Ela merece isso e tem sorte de não ter feito mais. Ela apanhou pouco”, frisou.

O crime só passou a ser investigado depois que o irmão da mulher, de 42 anos, denunciou a situação para a polícia. As suspeitas devem responder por agressão, injúria e roubo.

Elas obrigaram a vítima a confessar a suposta traição em um vídeo, utilizaram a naturalidade ­ a mulher é natural do Nordeste ­ para ofendê­la e levaram o celular dela. O inquérito deve ser concluído pela PC em dez dias.

Fonte: O Popular