Macaco quebra, e ônibus cai sobre borracheiro que trocava pneu em Goiás

Um borracheiro de 36 anos ficou ferido enquanto trocava o pneu de um ônibus, em Caldas Novas, região sul de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, o macaco hidráulico que ele utilizava se quebrou e o veículo caiu sobre a vítima.

O acidente aconteceu na sexta-feira (6). De acordo com o subtenente Fábio Carneiro de Mesquita, a cintura e as pernas do homem foram atingidas. Ele teve várias escoriações, queimaduras e fratura pélvica.

A vítima foi so corrida em estado grave e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Como ele estava com hemorragia interna por conta da fratura, os médicos optaram em transferi-lo para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Segundo a assessoria de imprensa da unidade, ele está internado na enfermaria e o seu quadro clínico é considerado regular.

