Líder de quadrilha de roubo a bancos é preso ao tentar criar ‘célula’ em GO

Segundo polícia, criminoso tinha o intuito de aliciar membros para seu grupo. Ele tinha dois mandados de prisão e envolvimento em pelo menos 10 crimes

A Polícia Civil prendeu um homem apontado como líder uma das mais violentas quadrilhas especializadas em roubo a banco no país. De acordo com as investigações, Antônio Aparecido de Oliveira Ferreira, de 30 anos, foi detido na terça-feira (6) em uma casa onde estava morando, no Setor Aeroporto, em Goiânia. Foragido da Justiça desde 2013, ele estava na cidade para tentar aliciar novos membros para uma “célula” da sua quadrilha que atuaria em Goiás.

O criminoso foi apresentado nesta quarta-feira (7). Ele foi detido em cumprimento a dois mandados em aberto por roubos a bancos em Tocantins e Belém. Antônio integra um grupo chamado pela polícia como “Novo Cangaço”, que agia em vários estados brasileiros. Contra o preso, pesam denúncias de pelo menos dez roubos, todos com muita violência.

“[O grupo tinha] ações muito violentas. Essa quadrilha é conhecida como uma das mais violentas do país. Já cometeu este tipo de crime em diversos estados e sempre agindo da mesma forma, fazendo reféns e os levando nos veículos após a fuga, colocando fogo em veículos e realiando diversos disparos pela cidade”, disse o titular do Grupo Antirroubo a banco (GAB), delegado Alex Vasconcelos.

O homem já havia sido detido em 2013, durante confronto com a PM após um crime em Vila Rica (MT), quando parte de seus comparsas foi morta. No entanto, ele conseguiu fugir da cadeia. Em outro crime, realizando na cidade de Tailândia (PA), em 2014, a quadrilha explodiu um carro-forte.

Nova ‘célula’

Conforme Vasconcelos, Antônio estava em Goiânia há cerca de duas semanas. O intuito era aliciar nos integrantes para sua quadrilha. “Ele queria criar uma célula da sua organização criminosa, que tem ramificações em vários estados, notoriamente nas regiões Norte e Nordeste do país”, explica.

No entanto, até o momento, ele não havia coagido ninguém na cidade. O delegado explicou que os membros do grupo são considerados nômades e sempre estão mudando de cidade para tentar fugir da polícia.

“Nessa modalidade de crime, a gente vê muita sazonalidade. As quadrilhas agem em uma região e migram para outra. Vão sempre fazendo esse rodízio afim de não serem identificados e dificultar o trabalho policial”, destaca.

