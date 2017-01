Líder da Igreja Mundial, pastor Valdemiro é esfaqueado em culto em SP

Ataque ocorreu por volta das 8 horas, enquanto o apóstolo orava, e foi praticado por um homem que teria se passado por fiel da igreja e portava um facão



Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, foi esfaqueado no pescoço na manhã deste domingo (8/1), durante um culto que celebrava na região do Brás, centro de São Paulo. O ataque ocorreu por volta das 8 horas, enquanto o apóstolo orava, e foi praticado por um homem que teria se passado por fiel da igreja e portava um facão. Segundo vídeos publicados em sua página oficial do Facebook, o religioso passa bem.

“Acabando de ouvir um milagre, um testemunho, entrou alguém, não sei quem é, não vi, por trás, e deu uma facada no pescoço, ou uma navalha, não sei. Mas fiquem tranquilos, porque só vai quando Deus quer”, afirmou o religioso, em uma das gravações. “Se Deus não quer, não vai. Eu volto aí pra vocês, para abençoar vocês, em nome de Jesus. Orem por mim “, disse o líder, que pediu orações e perdão a quem cometeu o ato. “Eu perdoo a pessoa que fez isso. Ela carece de perdão, de misericórdia de Deus. Não sei quem é, mas tá perdoada e quem mandou também.”

Familiares de Santiago postaram fotos que mostram que o corte no pastor foi profundo. Há também imagens nas redes sociais do suposto criminoso e da arma utilizada por ele – o suposto criminoso teria sido preso. “Deus me livrou de mais uma. Peço agora a misericórdia de Deus para os meus inimigos, que precisam mais.” Em seguida, abençoa os fiéis e chora, pedindo saúde, paz e prosperidade. “Obrigada, senhor, por ter me guardado”, conclui o religioso, que é ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus

Santiago fundou sua própria denominação evangélica em 1998, depois de romper com Edir Macedo, e é hoje um dos pastores mais populares do País. A Igreja Mundial do Poder de Deus já conta com 4,5 mil templos no Brasil e no exterior. O crescimento se deve em parte à presença de Santiago na mídia – ele tem dois canais de TV 24 horas . O ataque foi transmitido ao vivo.

Fonte: O Popular