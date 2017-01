Kombi de 1965 é vendida por mais de US$ 300 mil em leilão

Modelo foi restaurado e tem 21 janelas nas laterais e no teto. Motor de 1.915 cc rende 120 cavalos de potência

O último leilão da Barret-Jackson realizado em Scottsdale, no Arizona, Estados Unidos, rendeu diversas vendas interessantes, entre elas uma Kombi de 1965 por US$ 302.500. No mesmo evento também foi vendida uma Ferrari 458 Italia F1 Edition que foi de Justin Bieber.

De acordo com a casa de leilões, o valor atingido pela “Kombosa” foi recorde, equivalente a quase R$ 1 milhão (R$ 955.597). O modelo possui 21 janelas envidraçadas e foi restaurada pela oficina Kindig-it Design.

Com pintura externa que mistura preto e branco, a Kombi possui interior com detalhes em vermelho. Seu motor de 1.915 cc rende 120 cavalos de potência, funcionando em conjunto com um câmbio de 4 marchas.

Fonte: G1